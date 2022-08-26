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ວັນສຸກ, 26 ສິງຫາ 2022
ໂລກ

ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ຖືກ​ຕັດ​ຊົ່ວ​ຄາວ ຈາກ​ຕາ​ຄ່າຍ​ສາຍ​ສົ່ງ​ໄຟ​ຟ້າ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ຂອງ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້ານິວ​ເຄ​ລຍ​ຊາ​ໂປ​ຣ​ິດ​ເຊຍ ​ທີ່​ແນມ​ເຫັນ​ຢູ່​ເທິງ​ຝາ ​ຂອງ​ສູນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ທີ່​ຣັດ​ເຊຍ​ຄວບ​ຄຸມ ໃນ​ເມືອງ​ອີ​ເນີ​ໂຮ​ດາ ໃນ​ເຂດ​ຊາ​ໂປ​ຣິ​ສ​ເຊຍ ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 22 ສິງ​ຫາ 2022.

ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຊາ​ໂປ​ຣິ​ສ​ເຊຍຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ທີ່​ຖືກ​ປິດ​ລ້ອມ​ມາ​ຫຼາຍ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນັ້ນ ໄດ້​ຖືກ “ຕັດ​ຂາດ​ຢ່າງ​ຊິ້ນ​ເຊີງ” ເປັນ​ການ​ຊົ່ວ​ຄາວ ຈາກ​ຕາ​ຄ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຂອງ​ລັດ.

ອົງ​ການ​ອີ​ເນີ​ໂກ​ອາ​ຕອມ (Energoatom) ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ຣັດ​ເຊຍ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ “ການ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ພວກ​ຮຸກ​ຮານ” ເປັນ​ເຫດ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຕັດ​ຂາດ​ຂອງ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າອອກຈາກ​ຕາ​ຄ່າຍ. ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ເວົ້າ​ວ່າ ການຕັດ​ຂາດ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ແມ່ນ​ນັບ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ຂອງ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ຢູ​ໂຣບ.

ແຕ່​ອົງ​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​ປະ​ລະ​ມະ​ນູ​ສາ​ກົນ​ ກ່າວ​ວ່າ ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ ​ທາງ​ຝ່າຍ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຕົນ​ຊາບ​ວ່າ​ ການ​ສົ່ງ​ໄຟ​ຟ້າ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຄືນ ໂດຍ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ. ອົງ​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​ປະ​ລະ​ມາ​ນູ​ສາ​ກົນ​ກ່າວ​ວ່າ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຂ່າວ​ຄາວ​ໂດຍ​ກົງ​ໃດໆ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຮູ້ໃນ​ທັນ​ທີ​ວ່າ ແມ່ນ​ຫຍັງ​ຄື​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຕັດ​ໂຮງໄຟ​ຟ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວອອກ​ຈາກ​ຕາ​ຄ່າຍ.

ຣັດ​ເຊຍ​ແລະ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຕ່າງ​ກໍ​ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ອີກ​ຝ່າຍ​ນຶ່ງ ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃກ້ໆ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ຊາ​ໂປ​ຣິ​ສ​ເຊຍ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ໂລກ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ວ່າ ການ​ສູ້​ລົບ​ອາດ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ໄພ​ພິ​ບັດ​ທາງ​ດ້ານ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ເທົ່າໆ​ກັນ​ກັບ​ຢູ່​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ເຊີ​ໂນ​ໂບ. ຣັດ​ເຊຍ​ແລະ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຕ່າງ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຫົວ​ຊາ​ຕໍ່​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໂດຍ​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ໂລກ ທີ່​ຢາກ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ເຂດ​ປອດ​ທະ​ຫານ​ຂຶ້ນ ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ອ້ອມ​ແອ້ມ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ອົງ​ການ​ອີ​ເນີ​ໂກ​ອາ​ຕອມ ກ່າວ​ວ່າ ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ຊາ​ໂປ​ຣິ​ສ​ເຊຍ ໄດ້​ຖືກ​ຕັດ​ອອກ​ຈາກ​ຕາ​ຄ່າຍ​ສາຍ​ສົ່ງ​ໄຟ​ຟ້າ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້​ທີ່​ທໍ​ລະ​ບາຍ​ຂີ້​ເທົ່າ​ຢູ່​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຊຶ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽ ທີ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່​ຕໍ່​ໃສ່​ລະ​ບົບ​ສາຍ​ສົ່ງ. ສາຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ອື່ນໆ​ອີກ 3 ສາຍ “ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ” ໂດຍ​ກຳ​ລັງ​ຣັດ​ເຊຍ ອີງ​ຕາມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ອີ​ເນີ​ໂກ​ອາ​ຕອມ.

ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເວົ້າ​ວ່າ ຍ້ອນ​ສາຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ເຕົາ​ປະ​ຕິ​ກອນ​ນິວ​ເຄ​ລຍ 2 ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ 6 ເຕົາ​ຂອງ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ ທີ່​ຍັງ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ່ “ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດ​ອອກ​ຈາກ​ຕາ​ຄ່າຍ” ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຕົນ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຕໍ່​ສາຍ​ສົ່ງ​ຈາກ​ເຕົາ​ແຍກ​ນຶ່ງ ຄືນ​ໃສ່​ຕາ​ຄ່າຍ.

ອົງ​ການ​ຂ່າວ RIA Novosti ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ກ່າວ​ວ່າ ລະ​ບົບ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທີ່​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ໄດ້​ເປີດ​ໃຊ້​ຄືນ​ແລ້ວ ຫຼັງ​ຈາກ​ລະ​ບົບ​ໄຟ​ຟ້າ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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