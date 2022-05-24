ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ເພື່ອສິດທິມະນຸດອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ມິແຊລ ບາເຊີເລ (Michelle Bachelet) ໄດ້ເດີນທາງຮອດປະເທດ ຈີນ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ສຳລັບການຢ້ຽມຢາມທີ່ຄາດວ່າຈະຖືກຄອບງຳ ໂດຍການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດໃນພາກພື້ນຊິນຈຽງ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ 6 ວັນຂອງທ່ານນາງນັ້ນ, ທ່ານນາງ ບາເຊີເລ ຈະເດີນທາງໄປເມືອງ ຄາສກາ (Kashqar) ແລະ ອູຣຸມຈີ (Urumqi), ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງເອກຂອງພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວຫາຈີນ ກ່ຽວກັບການກັກຂັງຊາວມຸສລິມຊົນເຜົ່າວີເກີ 1 ລ້ານຄົນ ໃນພາກພື້ນຊິນຈຽງ ແລະ ໄດ້ລ່ວງລະເມີດຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ. ຈີນ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ລ່ວງລະເມີດຕໍ່ຊາວວີເກີ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຕ່າງໆໄດ້ເຕືອນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງ ບາເຊີເລ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການປົກປິດການລ່ວງລະເມີດຕ່າງໆໂດຍລັດຖະບານ ຈີນ ໃນພາກພື້ນຊິນຈຽງນັ້ນ.
ຈະບໍ່ມີສື່ມວນຊົນເດີນທາງໄປກັບທ່ານນາງ ບາເຊີເລ ໃນການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງ, ແລະ ມັນກໍບໍ່ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າທ່ານນາງຈະຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມສູນກັກຂັງ ບ່ອນທີ່ລັດຖະບານ ຈີນ ໄດ້ກັກຂັງຊາວວີເກີນັ້ນຫຼືບໍ່. ຈີນ ໄດ້ເອີ້ນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວວ່າສູນດັດສ້າງ ແລະ ເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ມັນຢ່າງປະສົບຄວາມສຳເລັດເພື່ອປາບປາມການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ນຳຄວາມເປັນລະບຽບກັບຄືນມາສູ່ພາກພື້ນນັ້ນ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດກ່າວວ່າ ຈີນ ໄດ້ກັກຂັງຊາວວີເກີ, ກາຊັກ ແລະ ຊົນກຸ່ມນ້ອຍມຸສລິມອື່ນໆໃນແຂວງຊິນຈຽງ ເພື່ອກວາດລ້າງສາສະໜາ ແລະ ເອກະລັກດ້ານວັດທະນະທຳຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າການກະທຳຂອງ ຈີນ ແມ່ນເທົ່າກັບການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ ແລະອາຊະຍາກຳຕໍ່ມະນຸດຊາດ.