ມີຫຼັກຖານເພີ້ມຂຶ້ນ ທີ່ຍັງເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງກ່ຽວກັບອັຟການິສຖານ ພວມກາຍເປັນບ່ອນສ້ອງສຸມກິດຈະການຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ທັງກຸ່ມອາລ-ກາອີດາແລະ ເຄືອຂ່າຍກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນອັຟການິສຖານ ທີ່ກຳລັງເພີິ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວ ທັງໃນດ້ານຈຳນວນ ແລະຄວາມສາມາດຕ່າງໆ ໂດຍປາດສະຈາກກຳລັງສະຫະລັດ ແລະປະເທດຕາເວັນຕົກຢູ່ພາກພື້ນດິນ.
ການຊັງຊາເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງ ໄດ້ແບ່ງປັນເຜີຍແຜ່ຢູ່ລາຍງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ອ້າງອີງໃສ່ການສືບລັບປະເທດສະມາຊິກສືບໂດຍ ສະຫລຸບວ່າ ບັນດາກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ “ໄດ້ຮັບເສລີພາບເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນການເຄື່ອນ ໄຫວ” ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງກຸ່ມຕາລິບານແລະກຳລັງເຮັດ “ການນຳໃຊ້ໂອກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.”
ລາຍງານໂດຍຄະນະສັງເກດການ ເບິ່ງການລົງໂທດສະຫະປະຂາຊາດ ເຕືອນວ່າ ກຸ່ມອາລ-ກາອີດາ ແລະຕາລິບານຍັງຮັກສາຄວາມສຳພັນທີ່ເປັນສັນຍາລັກ “ໂດຍທີ່ກຸ່ມອາລ-ກາອີດາ ມອງເບິ່ງວ່າລັດຖະບານອັຟການິສຖານເປັນບ່ອນຫຼົບລີ້ທີ່ປອດໄພ.”
ກົງກັນຂ້າມ ລາຍງານພົບວ່າ ກຸ່ມລັດອິສລາມແຂວງໂຄຣາຊານ ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ IS-Khorasan ຫລື ISIS-K ໄດ້ໃຊ້ຄວາມບໍ່ສາມາດຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງການຄວບຄຸມຢູ່ໃນບັນດາເຂດໂດດດ່ຽວ ພ້ອມທັງໃຊ້ຄວາມບໍ່ພໍໃຈກັບການປົກຄອງຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ເພື່ອປະໂຫບດຂອງຕົນ.