ລາຍງານສະບັບໃໝ່ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ສະພາຄວາມ
ໝັ້ນຄົງເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ອ້າງວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ກຳລັງເຮັດວຽກ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ວ່າ ອາວຸດຂອງຕົນຈະບໍ່ສາມາດຖືກທຳລາຍໂດຍການໂຈມຕີທາງທະຫານ.
ລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ
ໄດ້ຍົກຍ້ອງ “ຄວາມກ້າວໜ້າຄັ້ງໃຫຍ່” ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໃນການຮັບມືກັບ ເກົາຫຼີ
ເໜືອ ຂອງທ່ານ ແລະ ໄດ້ກຳນົດວັນ ສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີສອງຂອງທ່ານ
ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດຊາດໃນຄືນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການທູດໃໝ່ ທີ່ໂດດ
ເດັ່ນນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ ທຳການຜັກດັນຄັ້ງປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາ ສຳລັບ
ສັນຕິພາບໃນແຫຼມ ເກົາຫຼີ.”
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ “ວຽກງານຫຼາຍຢ່າງຍັງຄົງຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ແລ້ວ
ສຳເລັດ” ແລະ ກຳນົດວັນສຳລັບການພົບປະຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງທ່ານກັບຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ
ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ສຳລັບວັນທີ 27-28 ກຸມພາ ໃນປະເທດ ຫວຽດນາມ.
ລາຍງານຍາວ 317 ໜ້າ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານ ກ່ຽວກັບ
ການໃຊ້ສະຖານທີ່ພົນລະເຮືອນຕ່າງໆ, ລວມທັງສະໜາມບິນ, ສຳລັບການປະກອບ
ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະ ການທົດລອງດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ການປ້ອງກັນ “ການຖືກ
ໂຈມຕີທໍາລາຍ” ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.”
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ “ໄດ້
ສືບຕໍ່ ທີ່ຈະທ້າທາຍການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຜ່ານການຄ້າຂາຍ
ຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນ ແລະ ຖ່ານຫີນ ລະຫວ່າງ ເຮືອຕໍ່ເຮືອຢ່າງຜິດກົດໝາຍ,” ເປັນ
ການກະທຳຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມາດຕະການລົງໂທດສະຫະປະຊາຊາດບໍ່ມີປະສິດທິ
ຜົນ.
ການຕິດຕາມຕ່າງໆຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ລວມຢູ່ໃນລາຍງານນັ້ນ ມີ ຫຼັກ
ຖານ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າຂາຍນ້ຳມັນທີ່ຖືກຫ້າມ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າສູງກວ່າ ຫ້າພັນເຈັດຮ້ອຍ
ລ້ານໂດລາ.
ລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາ ເກົາຫຼີເໜືອ ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດການຫ້າມຄ້າ
ຂາຍອາວຸດຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະຂາຍ “ອຸ
ປະກອນທາງທະຫານຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ກຸ່ມຕິດອາວຸດ ແລະ ລັດຖະບານຕ່າງໆໃນເຂດຕາ
ເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟຣິກາ.”
ລາຍງານໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ ລັດຖະບານ ພຽງຢາງ ຍັງໄດ້ພົວພັນກັບການຂາຍອາ
ວຸດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ອາວຸດເບົາໃຫ້ປະເທດ ລີເບຍ, ຊູດານ ແລະ ພວກກະບົດຮູຕີ
ໃນປະເທດ ເຢເມນ ນຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ