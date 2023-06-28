ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການວາງລະເບີດ ແລະການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງອື່ນໆຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນຫຼາຍກວ່າ ໑,໐໐໐ ຄົນ ນັບແຕ່ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດໃນປະເທດຄືນ ເມື່ອເກືອບສອງປີກ່ອນ.
ອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນອັຟການິສຖານ ຫຼື UNAMA ໄດ້ຈົດບັນທຶກການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຂອງພົນລະເຮືອນ ໓,໗໗໔ ກໍລະນີ ຮວມທັງການເສຍຊີວິດ ໑,໐໙໕ ກໍລະນີ ລະຫວ່າງວັນທີ ໑໕ ປີ ໒໐໒໑ ຫາເດືອນພຶດສະພາຂອງປີນີ້. ລາຍງານກ່າວວ່າ ມີແມ່ຍິງ ໙໒ ຄົນ ແລະເດັກນ້ອຍ ໒໘໗ ຄົນ ຮວມຢູ່ໃນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ຜູ້ເສຍຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່ ໗໐໑ ຄົນ ແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດທີ່ເຮັດຂຶ້ນເອງ ຫຼື IED “ແບບບໍ່ເລືອກໜ້າ” ໃສ່ເຂດທີ່ປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ ຮວມທັງສະຖານທີ່ສູດມົນພາວະນາ ໂຮງຮຽນ ແລະຕະຫຼາດ.
ອົງການ UNAMA ກ່າວວ່າ ເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ກຸ່ມລັດ ອິສລາມໃນແຂວງໂຄຣາຊານ ຫຼື IS-K ແມ່ນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດທີ່ເຮັດຂຶ້ນເອງ ຮວມທັງການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບຕ່າງໆ. ອົງການ UNAMA ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການໂຈມຕີຕ່າງໆຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນັບແຕ່ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ກັບຄືນເຂົ້າມາກຳອຳນາດ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ.