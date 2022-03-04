ຫົວໜ້າ ອົງການ UNHCR ກ່າວວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ໄດ້ຫລົບໜີ ອອກຈາກຢູເຄຣນ ພາຍໃນອາທິດທຳອິດ ຂອງການບຸກລຸກໂດຍຣັດເຊຍ

ອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ເພື່ອອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNHCR ໄດ້ກ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ວ່າ ປະຊາຊົນນຶ່ງລ້ານໄດ້ຫລົບໜີອອກຈາກຢູເຄຣນພາຍໃນອາທິດດຽວທີ່ຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນການຫລັ່ງໄຫລອອກຈາກປະເທດຂອງປະຊາຊົນຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຂອງສະຖານະການ ບັນ ຫາຂັດແຍ້ງ ໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດ.
ທ່ານຟີລີໂປ ກຣານດີ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງສະບັບນຶ່ງ ວ່າ “ໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ ແຕ່ລະນາທີ ພວກຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍພາກັນໜີຈາກຄວາມເປັນຈິງ ຂອງຄວາມຮຸນແຮງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ. ປະຊາຊົນຈຳນວນນັບບໍ່ຖ້ວນໄດ້ຖືກພັດພາກຈາກເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງໃນປະເທດຂອງຕົນ.” ຖະແຫລງການກ່າວອີກວ່າ “ແລະເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ບັນຫາຂັດແຍ້ງຍຸຕິລົງໃນທັນທີ ອີກຫຼາຍລ້ານຄົນ ເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີ່ຈະຖືກກົດດັນໃຫ້ໜີອອກຈາກຢູເຄຣນ.”
ການບຸກໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຫົວເມືອງ ໃນທົ່ວປະເທດຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການໂຈມຕີທາງອາກາດແລະທາງພາກພື້ນດິນ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ລົດຖັງແລະລົດຫຸ້ມເກາະທັງຫຼາຍຂອງຣັດເຊຍ ສືບຕໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າໄປໃນປະເທດ ແລະເປັນການຄຸກຄາມຕໍ່ຫົວເມືອງໃຫຍ່ຕ່າງໆ.
ທ່ານກຣານດີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນຈັນຜ່ານມາວ່າ ທ່ານບໍ່ເຄີຍເຫັນ “ການຫລັ່ງໄຫລອອກຈາກປະເທດຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອເລີຍ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ເປັນທີ່ແນ່ນອນ ພາຍໃນທະວີບຢູໂຣບນັບຕັ້ງ ແຕ່ສົງຄາມແຫຼມບອລກັນ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ບັນຫາຂັດແຍ້ງຍຸຕິລົງໃນທັນທີ ປະຊາຊົນກໍຈະສືບຕໍ່ພາກັນຫລົບໜີ.
ທ່ານກຣານດີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນຜ່ານມາວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງວາງແຜນ - ຂໍ ຢ້ຳວ່າ ກຳລັງວາງແຜນ ສຳລັບຊາວອົບພະຍົບຫຼາຍເຖິງສີ່ລ້ານຄົນ ໃນສອງສາມມື້ ແລະສອງສາມອາທິດ ຈະມາເຖິງນີ້.”
ເມື່ອທ່ານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ສະພາບການໃຫ້ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນວັນຈັນນັ້ນ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 280,000 ຄົນໄດ້ຫລົບໜີໄປປະເທດໂປແລນແຫ່ງດຽວ. ມາເຖິງວັນພຸດນີ້ ອົງການ UNHCR ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຄົນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເກືອບສອງເທົ່າ ເຖິງ 547,982 ຄົນ.
ຈຳນວນຂອງຊາວອົບພະຍົບ ແມ່ນຍັງສູງຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວຢູ່ໃນປະເທດຮັງກາຣີ ໂມລໂດວາ ສະໂລວາເກຍ ໂຣມາເນຍແລະປະເທດອື່ນໆໃນຢູໂຣບ. ປະຊາຊົນ ເກືອບ 500,000 ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ຍັງໄດ້ສະແຫວງຫາບ່ອນຫລີ້ໄພ ຢູ່ໃນຣັດເຊຍ.
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