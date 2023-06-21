ທ່າມກາງບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກສົບສົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລິບານ ກ່ຽວກັບສິດທິພວກແມ່ຍິງໃນການເຮັດວຽກ ແລະການສຶກສາ ແລະການໃຫ້ເງິນບໍລິຈາກທີ່ຫລຸດລົງນັ້ນ ສະຫະຫະຊາຊາດ ໄດ້ຕັດການຊ່ວເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ທີ່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ແກ່ອັຟການິສຖານຫລາຍກວ່າ 1 ພັນລ້ານໂດລາ ໂດຍບັງຄັບໃຫ້ບັນດາອົງການຕ່າງໆຢຸດເຊົາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ສຳຄັນແກ່ຫລາຍລ້ານຄົນ.
ໃນເດືອນມີນາ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ມີການຊັກຊ້າ ເພື່ອເລີ້ມແຜນການຮັບມື ດ້ານມະນຸດສະທຳ ຫລື HRP ສຳລັບອັຟການິສຖານໂດຍຮ້ອງຂໍໃຫ້ບັນດາຜູ້ບໍລິຈາກເງິນ 4.6 ຕື້ໂດລາ ສຳລັບໃນກອງທຶນເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຊາວອັຟການິສຖານທີ່ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ຫລາຍກວ່າ 23 ລ້ານຄົນ. ການຮ້ອງຂໍໄດ້ມີການຊັກຊ້າເປັນເວລາສອງເດືອນ ຫລັງຈາກຕາລິບານໄດ້ປະກາດໃນເດືອນທັນວາ ຫ້າມພວກແມ່ຍິງອັຟການິສ ຈາກການເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ ບັນດາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ພວກແມ່ຍິງຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃນດ້ານການສຶກສາ ແລະເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ ເນື່ອງຈາກ “ສາດສະໜາ ແລະການພິຈາລະນາ ເຖິງປະ ເພນີ” ທີ່ພວກເຈົ້່າໜ້າທີ່ຕາລິບານໄດ້ກ່າວ.
ອົງການຊ່ວຍເຫລືອຫລາຍອົງການໄດ້ໂຈະການປະຕິບັດງານ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຫ້າມພວກແມ່ຍິງບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ບໍລິຈາກໄດ້ເຕືອນຈະມີຜົນທີ່ຈະຕິດຕາມມາ ສຳລັບລະບອບການປົກຄອງຕາລິບານ.