ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ຮັກສາສັນຕິພາບຂອງຕົນສາມຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຄອງໂກໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ພົນລະເຮືອນຈຳນວນນຶ່ງ ກໍຍັງໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນເຫດການຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ.
“ຢູ່ທີ່ຄ້າຍ ບູເຕັມໂບ (Butembo) ກຳລັງປະຕິບັດງານ MONUSCO ໃນມື້ນີ້ ພວກໂຈມຕີກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ຍາດເອົາອາວຸດຈາກຕຳຫຼວດຂອງຄອງໂກ ແລະຍິງໃສ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃສ່ເຄື່ອງແບບຂອງພວກເຮົາ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ຟາຣຮານ ຮັກ (Farhan Haq) ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງ U.N. ໃນນະຄອນນິວຢອກ.
MONUSCO ແມ່ນຊື່ຫຍໍ້ສຳລັບ ກອງກຳລັງເພື່ອສ້າງສະຖຽນລະພາບຂອງອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຄອງໂກ.
ພວກປະທ້ວງໃນເມືອງບູເຕັມໂບ ໃນແຂວງກີວູເໜືອ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ກ່າວຫາ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າ ບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງພວກເຂົາ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງຂອງກຸ່ມກຳລັງປະກອບອາວຸດ ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ້ມຂຶ້ນ.
ທ່ານຮັກ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ກອງກຳລັງໂຕ້ຕອບວ່ອງໄວຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ໃນທ່າທີຕື່ນຕົວສູງ ແລະໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຍັບຍັ້ງຢ່າງສູງສຸດ ໂດຍໃຊ້ແກັສນ້ຳຕາ ເພື່ອຂັບໄລ່ພວກປະທ້ວງໃຫ້ສະຫຼາຍຕົວ ແລະ ໃຫ້ພຽງແຕ່ຍິງເຕືອນເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອພະນັກງານ ຫຼື ຊັບສິນຂອງອົງການ ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການໂຈມຕີ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອໃນບາງສ່ວນເພື່ອປົກປ້ອງສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຈາກກອງກຳລັງທະຫານຂອງຄອງໂກ.”
ທ່ານຮັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຄົນນຶ່ງ ແລະຕຳຫຼວດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ສອງຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະອີກຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ກະຊວງຮັບຜິດຊອບເລື້ອງພາຍນອກຂອງອິນເດຍ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນທວີດເຕີ ວ່າ ກຳລັງຮັັກສາສັນຕິພາບຊາວອິນເດຍ ສອງຄົນ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດ.
ກຳລັງຮັັກສາສັນຕິພາບຊາວໂມຣົກໂກ ຄົນນຶ່ງ ກໍໄດ້ຖືກລະບຸໂຕນຳດ້ວຍ ຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຈາກຫຼາຍແຫ່ງ.
ບັນດານັກການທູດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອິນເດຍ ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກທີ່ບໍ່ຖາວອນ ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ມີກອງປະຊຸມແບບປິດລັບ ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນນັ້ນ.