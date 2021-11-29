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ສ​ປ​ຊ ກ່າວ​ວ່າ ໂຣກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ໃຫ້​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຂອງ​ໂລກ 2 ພັນ​ຕື້​ໂດ​ລາ ໃນ​ປີ 2021

ຕັ່ງ​ທີ່​ຫວ່າງ​ເປົ່າ ດັ່ງ​ທີ່ມອງ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ຫາດເມືອງ Sanur, ໃກ້​ກັບ​ເມືອງ Denpasar ທີ່​ເກາະ​ຕາກ​ອາ​ກາດ​ບາ​ຫຼີ ຂອງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 14 ຕຸ​ລາ 2021

ໂຣກ​ລະ​ບາ​ດ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍໂດຍ​ເຮັດໃຫ້​ແກ່ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຂອງ​ໂລກສູນ​ເສຍ​ລາຍ​ໄດ້ 2 ພັນ​ຕື້​ໂດ​ລາ ​ໃນ​ປີ 2021 ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາດ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ ໂດຍ​ເອີ້ນ​ການ​ຟື້ນ​ໂຕ​ຄືນ​ຂອງພາກ​ສ່ວນ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວນັ້ນ​ວ່າ “ບອບ​ບາງ” ແລະ “ຊັກ​ຊ້າ” ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຝ​ຣັ່ງ AFP.

ການ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ໂດຍ​ອົງ​ການ ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວຂອງໂລກ ທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ມາດ​ຣິດ​ຂອງ​ສະ​ເປນ ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຢູ​ໂຣບ ​ພວມດີ້ນ​ຮົນ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ການ​ຕິດ​ແປດ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ລະ​ບາດ ​ຂອງ​ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່​ໂຄວິດ-19 ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ Omicron ພວມ​ແຜ່​ລາມ​ໄປ​ຍັງ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ການ​ເດີນ​ທາງ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ທ່ອ​ງ​ທ່ຽວ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ປີນີ້ ຍັງ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ລະຫວ່າງ 70 ຫາ 75 ເປີ​ເຊັນ ຕ່ຳ​ກວ່າ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ 1 ພັນ 500 ລ້ານ​ຄົນ​ທີ່​ສູງ​ເປັນ​ປະ​ຫວັດ​ການ​ໃນ​ປີ 2019 ກ່ອນ​ທີ່​ໂຣກ​ລະ​ບາດ​ຈະ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນແລະ​ກໍ​ເປັນ​ການ​ຫລຸດ​ລົງ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ໃນ​ປີ 2020 ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ທ່ອງທ່ຽວ​ຂອງ​ໂລກ.

ພາກ​ສ່ວນ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຂອງ​ໂລກ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ລາຍ​ໄດ້​ໄປ​ແລ້ວ 2 ພັນ​ຕື້​ໂດ​ລາ ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້ຍ້ອນ​ໂຣກ​ລະ​ບາດ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ UNWTO ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໜັກ​ທີ່​ສຸດຈາກວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ອົງ​ການ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການທ່ອງ​ທ່ຽວ ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ໂຕ​ເລກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຂອງ​ໂລກ​ຈ​ະ​ມີ​ສະ​ພາບ​ແນວ​ໃດ​ສຳ​ລັບ​ປີ​ໜ້າ ແຕ່​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ປານ​ກາງນັ້ນ ແມ່ນ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ດີ​ປານ​ໃດ.

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໂລ​ກ​ກ່າວ​ວ່າ “ທັງໆ​ທີ່​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມານີ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ ອັດ​ຕາ​ການ​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ ​ທີ່​ບໍ່​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ແລະພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ​ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່” ເຊັ່ນ​ວ່າ ​ສາຍ​ພັນ​ແດ​ລ​ຕ້າ ແລະ​ Omicron “ອາດ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ການ​ຟື້ນ​ໂຕ​ຄືນ​ທີ່​ມີ​ກາ​ນ​ຊັກ​ຊ້າ​ແລະ​ບອບ​ບາງ​ຢູ່​ແລ້ວນັ້ນ.”

ການ​ເລີ້ມຈຳ​ກັດ​ຮັດ​ແຄບ​ຕໍ່​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສແລະ​ການ​ລັອກ​ດາວຢູ່​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ປະ​ເທດ​ເມື່ອ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນວ່າມັນ​ເປັນ “ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທີ່​ທຳ​ນາຍ​ໄດ້​ຍາກ​ຫຼາຍ” ຄື​ແນວ​ໃດ ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ຊູ​ຣາບ ໂພ​ໂລລີ​ກິ​ສວິລີ (Zurab Pololikashvili) ທີ່​ໄດ້​ບ​ອກ​ກັບ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຝ​ຣັ່ງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປ​ັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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