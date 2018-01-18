ທ່ານນາງນິກກີ ເຮລີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງປາແລສໄຕນ໌
ແມ່ນ “ບໍ່ຈິງຈັງ” ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບ ແລະໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະໂຈະການຊ່ອຍເຫຼືອ
ໃນອະນາຄົດ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ດຳເນີນການໄປສູ່ການເຈລະຈານັ້ນ.
“ພວກເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້ລາງວັນສຳລັບການປະພຶດທີ່ບໍ່ດີ,” ທ່ານນາງເຮລີ ໄດ້ບອກກັບນັກ
ຂ່າວວີໂອເອ ທ່ານນາງ ກຣີຕາ ແວນ ຊັສເຕີເຣັນໃນການໃຫ້ສຳພາດ ທີ່ຫ້ອງການຂອງ
ທ່ານນາງ. ແລະທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາມີຊາວປາແລສໄຕນ໌ ທີ່ຕາມ
ພື້ນຖານແລ້ວກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຕັດສະຫະລັດ ອອກການຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບ,
ພວກເຂົາເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ຢາກມີສ່ວນພົວພັນໃດໆກັບພວກເຮົາ,” ຊຶ່ງທ່ານນາງ
ເຮລີ ໄດ້ກ່າວໄວ້ເຊັ່ນນັ້ນ.
ຫລັກຈາກ ການຕັດສິນໃຈຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໃນວັນທີ 6 ທັນວາຜ່ານມາ ທີ່ໃຫ້
ຮັບຮູ້ເຖິງເຈຣູຊາເເລັມ ເປັນເມືອງຫຼວງຂອງອິສຣາແອລ ແລະໃຫ້ຍ້າຍສະຖານທູດ
ສະຫະລັດ ໄປທີ່ນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີປາແລສໄຕນ໌ ທ່ານມັກມູດ ອາບາສ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ສະຫະລັດ ບໍ່ແມ່ນເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ.
ເຊີນຊົມ: ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານນາງ ເຮລີ ເວົ້າກ່ຽວກັບປາແລສໄຕນ໌ວ່າ ພວກເຮົາ
ຈະບໍ່ໃຫ້ລາງວັນ ສຳລັບການປະພຶດທີ່ບໍ່ດີ.
“ພວກເຮົາຈະບໍ່ຍອມຮັບບົດບາດໃດໆຂອງສະຫະລັດ ໃນຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ
ທາງການເມືອງນັບຈາກນີ້ໄປ. ເພາະວ່າ ແມ່ນການລຳອຽງຢ່າງສິ້ນເຊີງຕໍ່ອິສຣາແອລ,”
ທ່ານ ອັບບາສໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸກເສີນ ຂອງອົງການ ການຮ່ວມມືອິສລາມ ຫຼື OIC
ທີ່ນະຄອນອິສຕັນບູລ ໃນວັນທີ 13 ທັນວາຜ່ານມານີ້.
ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນຈະໂຈະ
ການຈ່າຍເງິນຈຳນວນ 65 ລ້ານໂດລາ ໃນງວດທຳອິດຂອງປີ 2018 ຈາກຈຳນວນເງິນ
125 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ພວກອົບພະຍົບປາ
ແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ຫຍໍ້ວ່າ UNRWA.
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