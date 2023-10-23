ອົງການອົບພະຍົບປາແລັສໄຕນ໌ ຂອງສະຫະປະຊາ ຊາດ ເປີດເຜີຍວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ 29 ຄົນ ຖືກສັງຫານໃນສົງຄາມກາຊາ

ອົງການອົບພະຍົບປາແລັສໄຕນ໌ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານ ນີ້ວ່າ ພະນັກງານຂອງຕົນ 29 ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ນັບຕັ້ງແຕ່ ສົງຄາມ ລະຫວ່າງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ແລະອິສຣາແອລ ໄດ້ແຜ່ລາມອອກ.
"ພວກເຮົາຕົກໃຈ ແລະໂສກເສົ້າ. ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແລ້ວວ່າ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ 29 ຄົນຢູ່ໃນເຂດກາຊາໄດ້ຖືກສັງຫານຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 7 ເດືອນຕຸລາ," ອົງການບັນເທົາທຸກ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບອົບພະຍົບ ປາແລັສໄຕນ໌ ຫຼື UNRWA ຂຽນໃນສື່ ສັງຄົມ X, ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນ Twitter, ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດທີ່ເປັນ ພະນັກງານທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນເສົາເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 17 ຄົນ.
"ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄູສອນຂອງ UNRWA," ອົງການນັ້ນໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບ ຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼ້າສຸດຂອງຕົນ.
ປະຊາຊົນໃນເຂດກາຊາຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ຊອກຫາບ່ອນພັກອາໄສຢູ່ທີ່ສູນຂອງ UNRWA ນັບຕັ້ງແຕ່ອິສຣາແອລ ໄດ້ເລີ້ມປະຕິບັດການໂຈມຕີທາງອາກາດ ເພື່ອຕອບໂຕ້ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮາມາສ ໃນອິສຣາແອລ ທີ່ເຮັດໃຫ້ 1,400 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ອີງຕາມກະຊວງສາທາລະນະສຸກເຂດກາຊາ, ຊາວປາແລັດສໄຕນ໌ ຫຼາຍກວ່າ 4,600 ຄົນໄດ້ຖືກສັງຫານໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດດັ່ງກ່າວ, ໂດຍອິສຣາແອລ ຍັງໄດ້ຕັດການສະໜອງນ້ຳມັນ, ນ້ຳ, ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໄຟຟ້າໃຫ້ກັບເຂດທີ່ທຸກຍາກດັ່ງກ່າວ.
ມີຜູ້ອົບພະຍົບ 12 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະເກືອບ 180 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ໃນຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ປະຕິບັດງານຂອງ UNRWA ຈໍານວນ 38 ແຫ່ງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ອົງການໄດ້ກ່າວ.
ໃນຖະແຫຼງການອີກສະບັບນຶ່ງ, UNRWA ໄດ້ເຕືອນວ່າການສະຫນອງເຊື້ອໄຟ ຂອງຕົນໃນເຂດກາຊາ ຈະຫມົດ "ພາຍໃນສາມມື້."