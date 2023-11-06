ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ, ການຫ້າມຕໍ່ຢາເສບຕິດໃນອັຟການິສຖານຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປູກຝິ່ນ ອັຟການິສຖານ ຫຼຸດລົງ 94 ເປີເຊັນ, ເຊິ່ງຖືກໃຊ້ເພື່ອເຮັດຢາແກ້ປວດ ແລະ ເຮໂຣອິນ.
ຫ້ອງການຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNODC ໄດ້ບັນທຶກ “ການຫົດຕົວລົງເກືອບທັງໝົດ” ຂອງເສດຖະກິດທີ່ປະກອບມີຝິ່ນນັ້ນໃນການສຳຫຼວດປະຈຳປີຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ກ່ຽວກັບ ການປູກຝັງຝິ່ນ ອັຟການິສຖານ.
ອົງການ UNODC ຄາດວ່າຊາວນາ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ສູນເສຍລາຍໄດ້ຫຼາຍ ກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາ ຈາກການຂາຍຝິ່ນ ຍ້ອນການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງອາດນຳໄປສູ່ຜົນຕາມມາທີ່ເປັນຕາຢ້ານທາງເສດຖະກິດ ແລະ ມະນຸດສະທຳສຳລັບປະເທດທີ່ທຸກຍາກນັ້ນ.
ລັດຖະບານຕາລີບານໄດ້ຫ້າມການປູກຝິ່ນ, ເຊິ່ງແມ່ນປະເທດທີ່ຜະລິດຢາເສບຕິດ ເຮໂຣອິນ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໃນເດືອນເມສາປີກາຍນີ້.