ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາອາມີນາ ໂມຮຳເໝັດ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຊ່ອງທາງໃນການຊັກຈູງທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ທີ່ຈະຊັກຊວນໃຫ້ພວກຕາລີບານຕ່າວປີ້ນໃນການຈຳກັດຮັດແຄບຕໍ່ສິດທິແມ່ຍິງ ໃນອັຟການິສຖານ ກໍຄືຄວາມປະສົງຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ຢາກໃຫ້ສາກົນຮັບຮູ້.
“ຂ້າພະເຈົ້າເດີນທາງໄປອັຟການິສຖານຄິດວ່າບາງທີພວກຜູ້ນຳຕາລີບານ ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ ພວກເຂົາສົນໃຈ” ທ່ານນາງໂມຮຳເໝັດ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄປທີ່ນັ້ນ. “ການຮັບຮູ້ແມ່ນນຶ່ງໃນອຳນາດງັດງ້າງທີ່ພວກເຮົາມີ ແລະກໍຄວນຖືກນຳມາໃຊ້.”
ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນມາ ຈາກການໄປຢ້ຽມຢາມເປັນເວລາ 2 ອາທິດທີ່ໄດ້ນຳພາທ່ານນາງແລະຄະນະຜູ້ແທນ ຮວມທັງຫົວໜ້າແມ່ຍິງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະຮອງຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເມືອງແລະການສ້າງຄວາມສະຫງົບໄປຍັງຫຼາຍໆປະເທດອິສລາມ ຕະຫລອດທັງເມືອງຕ່າງໆຂອງອັຟການິສຖານ ຮວມທັງນະຄອນຫຼວງກາບູລ ການດາຮາ ແລະເຮຣາດ. ທ່ານນາງຍັງໄດ້ພົບປະກັບອະດີດປະທານາທິບໍດີອັຟການິສຖານ ທ່ານຮາມິດ ກາຊາຍ ແລະ ອະດີດຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ທ່ານອັບດູລລາ ອັບດູລລາ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ກຸ່ມຕາລີບານຕ້ອງການໆຮັບຮູ້ ໂດຍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານນາງຊາບວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ມອງເບິ່ງການບັນລຸຜົນຂອງພວກເຂົາ ໂດຍອ້າງວ່າໄດ້ລຶບລ້າງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຢຸດເຊົາການປູກຝິ່ນໃນຂະນະ
ທີ່ທຳການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດທົ່ວໄປ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນເດືອນພະຈິກພົບວ່າ ຂົງເຂດທີ່ປູກຝິ່ນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງຕາລີບານ.
“ທັງໝົດນີ້ ພວກເຮົາກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ພຽງພໍເມື່ອເວົ້າເຖິງເງື່ອນໄຂໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ" ທ່ານນາງໂມຮຳເໝັດບອກວ່າ ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ພວກເຂົາຈັ່ງຊັ້ນ.
ທ່ານນາງໂມຮຳເໝັດ ຊຶ່ງເປັນມຸສລິມ ກ່າວວ່າ ນຶ່ງໃນການທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນການຮັບມືກັບກຸ່ມດັ່ງກ່າວ “ທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ຜູ້ນຳແລະຕໍ່ປະເທດ” ກໍແມ່ນວ່າຈະນຳເອົາພວກເຂົາ “ຈາກສັດຕະວັດທີ 13 ມາສູ່ສັດຕະວັດທີ 21” ໄດ້ແບບໃດ.