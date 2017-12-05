ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອະວຸໂສ ສປຊ ໄປຢ້ຽມຢາມ ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນອາທິດນີ້

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງສະຫະປະຊາຊາດຄົນນຶ່ງ ກຳລັງເດີນທາງ ໄປເກົາຫລີເໜືອ ເພື່ອຊ່ວຍ
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການລະເບີດນິວເຄລຍ ທີ່ ເປັນຄວາມລັບແລະ
ການທົດລອງຕິດລູກສອນໄຟຂອງລະບອບການປົກຄອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານແຈັບຟຣີ ແຟລຕແມນ ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາດຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວ
ກັບກິດຈະການຈດ້ານການເມືອງ ໄດ້ເດີນທາງໄປພຽງຢາງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຫລັງ
ຈາກໄດ້ຢຸດແວ່ຢູ່ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງນຶ່ງມື້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ. ໂຄສົກຂອງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ທ່ານສະແຕັບຟານ ດຸຈາຣຣິກ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານແຟລຕແມນ
ຈະຫາລືກ່ຽວກັບ “ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ທັງສອງຝ່າຍມີ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະມີຄວາມເປັນ
ຄວາມເປັນຫ່ວງ” ກັບລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ນີ ຢົງ ໂຮ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ມີຍົງ
ກຸກລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານທີ່ຈະສິ້ນສຸດລົງ ໃນວັນສຸກຈະມາເຖິງນີ້.
ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານແຟລຕແມນ ມີຂຶ້ນນຶ່ງອາທິດຫຼັງຈາກພຽງຢາງປະກາດວ່າຕົນ
ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການທົດລອງຢິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບຊະນິດ
ໃໝ່ ທີ່ສາມາດຍິງເຖິງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ສະຫະລັດ. ການຍິງທົດລອງດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມ
ເຄັ່ງຕຶງ ໂດຍເຮັດໃຫ້ການກ່າວໂຈມຕີກັນ ລະຫວ່າງລະບອບການປົກຄອງດັ່ງກ່າວ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນແລ້ວນັ້ນ ເພີ້ມທະວີ
ຂຶ້ນຕື່ມ.
ທ່ານດຸຈາຣຣິກ ກ່າວວ່າ ພຽງຢາງໄດ້ທຳການເຊື້ອເຊີນທ່ານແຟລຕແມນ ໃຫ້ໄປຢ້ຽມ
ຢາມໃນເດືອນກັນຍາ ລະຫວ່າງການເຕົ້າໂຮມປະຈຳປີຂອງບັນດາຜູ້ນຳໂລກທີ່ກອງ
ປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານແຟລຕແມນ ຍັງຈະພົບປະກັບບັນດາຫົວໜ້າໂຄງການມະນຸດສະທຳຕ່າງໆຂອງ
ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດງານຢູ່ໃນເກົາຫລີເໜືອ ຮວມທັງ ອົງການຢູນີແຊຟ
ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະກອງທຶນພົນລະເມືອງສະຫະປະຊາຊາດ. ແຕ່ ທ່ານດຸ
ຈາຣຣິກ ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ທ່ານແຟລຕແມນ ຈະພົບປະກັບຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ
ທ່ານກິມ ຈົງ ອຸນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານຫລືບໍ່.
ທ່ານແຟລຕແມນ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນ
ສູງຄົນທຳອິດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຈະເດີນທາງໄປເກົາຫລີເໜືອ ນັບແຕ່ຫົວໜ້າ
ດ້ານມະນຸດສະທໍາໃນເວລານັ້ນ ທ່ານນາງວາເລຣີ ອາໂມສ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ
ໃນປີ 2011. ຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ກ່ອນໜ້າທ່ານແຟລຕແມນ ຄືທ່ານນາງລິນ ປາສໂກ
ໄດ້ຢ້ຽມຢາມໃນປີ 2010.
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