ຫ້ອງການແຫ່ງອົງການ ສປຊ ກ່າວວ່າ ຈີນ ມີການອ້າງອີງຂໍ້ມູນທີ່ຜິດ ຕໍ່ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານທາງດ້ານສິດທິມະນຸດ

ຫ້ອງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ເພື່ອສິດທິມະນຸດແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງມິແຊລ ບາເຊີເລ (Michelle Bachelet) ໄດ້ມີການຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບຄໍາປາໄສຂອງທ່ານ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຈີນ ໃນປັດຈຸບັນ, ເຊິ່ງກ່າວວ່າ ຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆຂອງທ່ານນາງ ຖືກອ້າງອີງແບບຜິດໆ ແລະມີລັກສະນະທີ່ບິດເບືອນ ໂດຍສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານຈີນ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດກ່າວວ່າ ການອ້າງອີງຂໍ້ມູນທີ່ຜິດພາດນັ້ນ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງວົງກວ້າງ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານຈີນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ການຢ້ຽມ ຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນໄປໃນທາງບວກ, ເຊິ່ງທ່ານນາງ ບາເຊີເລ ພະຍາ ຍາມຊອກຫາການປະຕິບັດທີ່ດີຂອງລັດຖະບານຈີນ ຕໍ່ຊົນກຸ່ມນ້ອຍຊາວວີເກີ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຂົງເຂດຊິນຈຽງ ທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດຈີນ.
ໃນການຢ້ຽມຢາມເປັນເວລາ 6 ມື້, ເຊິ່ງຈະສິ້ນສຸດລົງໃນວັນເສົາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຈະລວມມີເມືອງອູຣຸມຈີ (Urumqi) ແລະເມືອງກາສກາ (Kashgar), ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ ຈີນ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ກໍ່ອາຊະຍາກໍາຕໍ່ມະນຸດຊາດ, ແລະມີການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ ໂດຍບາງອົງກອນທາງດ້ານສິດທິມະນຸດແລະລັດຖະບານຂອງປະເທດ ຕ່າງໆ, ເຊິ່ງລວມເຖິງສະຫະລັດນໍາອີກດ້ວຍ. ປະເດັນດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການລົງໂທດທາງດ້ານການທູດ ຕໍ່ກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນນະ ຄອນຫຼວງປັກກິ່ງເມື່ອຕົ້ນປີນີ້.
ຢູ່ໃນອີເມລ ທີ່ສົ່ງເຖິງ VOA, ໂຄສົກຂອງຫ້ອງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ເພື່ອສິດທິມະນຸດແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງເອລິສຊາເບັດ ທຣັອສເຊລ (Elizabeth Throssell) ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງບາເຊີເລ ໄດ້ “ກ່າວຍົກຍ້ອງຄວາມສໍາເລັດໃນການລຶບລ້າງຄວາມຍາກຈົນຂອງຈີນ,” ແຕ່ ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ “ຊື່ນຊົມກ່ຽວກັບຄວາມຄວາມພະຍາຍາມ ແລະຄວາມສໍາເລັດໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ, ພ້ອມທັງການເຂົ້າໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມ ຂອງຈີນ,” ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນຈີນ ທີ່ອອກອາກາດໂດຍ CCTV.
ທ່ານນາງ ທຣັອສເຊລ ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ “ທ່ານນາງບາເຊີເລ ກ່າວວ່າ ‘ຈີນ ມີບົດບາດທີ່ສໍາຄັນໃນສະຖາບັນພະຫຸພາຄີ,’” ແຕ່ ທ່ານນາງໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງກ່ຽວກັບຄໍາບັນຍາຍເປັນພາສາອັງກິດ ທີ່ໄດ້ລາຍງານຢູ່ໃນ CCTV ວ່າ ທ່ານນາງ “ກ່າວຍົກຍ້ອງຕໍ່ບົດບາດສໍາຄັນຂອງຈີນ ໃນການສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍພະຫຸພາຄີ.”
ສະຖານທູດ ຈີນ ຢູ່ໃນ ອີຣັກ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມຢູ່ໃນທະວິດເຕີ້ວ່າ “ທ່ານນາງ ບາບາເຊີເລ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບຈີນ ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນໃນດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ແລະການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ.”
ແຕ່ອີງຕາມລາຍງານຂອງທ່ານນາງທຣັສເຊລ, ທ່ານນາງບາເຊີເລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ປະເດັນຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານສິດທິມະນຸດ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ການຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນ ຈີນ ແລະໃນທົ່ວໂລກ.”