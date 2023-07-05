ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນຫຼື IAEA ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ການຮັບຮອງຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຕໍ່ແຜນການຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຈະປ່ອຍນໍ້າທີ່ໄດ້ຮັບການບຳບັດແລ້ວ ຈາກໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍຟູກູຊິມະ ໄດອິຈິ (Fukushima Daiichi) ທີ່ເປ່ເພ, ລົງສູ່ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ.
ມັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໂຕກຽວ ຫວັງວ່າ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມກັງວົນຂອງບັນ ດາປະເທດພັນທະມິດ ຢູໃນພູມິພາກ ແລະປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ເຊິ່ງລວມມີຊາວປະມົງ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານກ່ຽວກັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ ຢ່າງແຂງຂັນ.
ຈາກໂຕກຽວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການ IAEA ທ່ານຣາຟາເອລ ກຣອສຊີ (Rafael Grossi) ກ່າວວ່າ ການສະເໜີແຜນການຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມປອດໄພຂັ້ນພື້ນຖານຂອງອົງການ ດ້ວຍ “ຄວາມຄາດຫວັງວ່າ ຈະມີຜົນກະທົບທາງລັງສີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມພຽງເລັກນ້ອຍ, ໝາຍເຖິງນໍ້າ, ປາ ແລະດິນຕົມ.”
ທ່ານກຣອສຊີ ໄດ້ນຳສະເໜີບົດທົບທວນ ຂັ້ນສຸດທ້າຍ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມມີການຮ້ອງຂໍ ຈາກລັດຖະບານໂຕກຽວໃນປີ 2021, ຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມິໂອະ ກິຊິດະ ທີ່ຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈຄັ້ງສຸດທ້າຍວ່າ ໄວປານໃດທີ່ການປ່ອຍນ້ຳ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາໂຕ້ຖຽງກັນນີ້ ຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ.