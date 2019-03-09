ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນຊູດານໃຕ້ ໄດ້ໃຫ້ພາບພົດທີ່ປະສົມປະສານກັນ ກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວພວມຈະກ້າວໄປສູ່ສັນຕິພາບ ຫລັງຈາກໄດ້ເກີດສົງຄາມກາງເມືອງ ມາເປັນເວລາດົນກວ່າ 5 ປີແລ້ວ.
ທ່ານເດວິດ ເຊຍເຣີ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ລະດັບຂອງຄວາມຮຸນແຮງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເມືອງໄດ້ຫລຸດລົງ ພວກນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ໄປມາຢ່າງເສລີ ໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະນັບເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນຮອບ 3 ປີ ທີ່ພວກອົບພະຍົບຫຼົບໄພພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຕັມໃຈ ທີ່ຈະກັບຄືນໄປບ້ານເດີມ.
ທ່ານເຊຍເຣີ ກ່າວວ່າ “ນັ້ນແມ່ນໃນທາງບວກ, ບັນຫາທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນໃນເວລານີ້ ແມ່ນຮັກສາແຮງກະຕຸກຊຸກຍູ້ຕໍ່ຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບ ໃຫ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປ.”
ຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ກຳນົດເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາປີ 2018 ເພື່ອຟື້ນຟູຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ “ແມ່ນຍັງມີການຊັກຊ້າກວ່າຄວນທີ່ຈະເປັນຢ ແລະບັນຫາພື້ນຖານຕ່າງໆ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ເຊັ່ນວ່າການສະໜອງຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ພວກຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານທີ່ເດີນທາງກັບຄືນປະເທດ ຮວມທັງທ່ານຮິກ ມາຊາ ຜູ້ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຄາທູມ ປະເທດຊູ
ດານ.
ເວລາກຳລັງຈະໝົດລົງ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວຂອງສັນຕິພາບ ໂດຍຈະສິ້ນສຸດລົງ ໃນວັນທີ 12 ເມສານີ້ ເວລາລັດຖະບານກ່ອນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ມີກຳນົດຈະເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ແລະທ່ານມາຊາ ມີກຳນົດຈະກັບຄືນໄປນະຄອນຈູບາ ເພື່ອຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ໃນຖານະຮອງປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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