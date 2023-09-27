ສະຫະປະຊາຊາດ: ກອງທັບມຽນມາ ເພີ້ມການໂຈມຕີທາງອາກາດ, ທຳການສັງຫານໝູ່ ເພື່ອປາບປາມປະຊາຊົນ

ທ່ານໂວລເກີ ເທີກ (Volker Türk), ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ເພື່ອສິດທິມະນຸດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ກໍາລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາໆຊາດດຳເນີນການເພື່ອຢຸດຕິລະບອບການປົກຄອງທີ່ໂຫດຮ້າຍ ແລະກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງຂອງທະຫານມຽນມາ ທີ່ນັບມື້ນັບຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານທີ່ມາຈາກການເລືອກຕັ້ງຕາມລະບອບປະຊາທິປະໄຕຂອງປະເທດໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021.
ໃນບົດລາຍງານສະບັບນຶ່ງທີ່ຍື່ນຕໍ່ສະພາສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ຫົວໜ້າດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເຕືອນວ່າ ລັດຖະບານຜະເດັດການທະຫານມຽນມາໄດ້ “ຂະຫຍາຍການໂຈມຕີຕື່ມອີກ” ຕໍ່ພົນລະເຮືອນ. ບົດລາຍງານກວມເອົາໄລຍະເວລານັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນເມສາ ປີ 2022 ເຖິງວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2023.
"ພວກເຮົາ ຢູ່ທີ່ນີ້ ກຳລັງປະເຊີນກັບລະບົບການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ ທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອບີບບັງຄັບ ແລະປາບປາມປະຊາຊົນຂອງຕົນ ແລະທໍາລາຍສັງຄົມ ເພື່ອຮັກສາຜົນປະໂຫຍດອັນຄັບແຄບຂອງພວກຊົນຊັ້ນສູງ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ," ທ່ານເທີກ (Türk) ກ່າວ.
"ໃນແຕ່ລະມື້, ປະຊາຊົນມຽນມາຕ້ອງປະເຊີນກັບການໂຈມຕີທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ, ການລະເມີດສິດທິມະນຸດຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະຄວາມຫວັງຂອງພວກເຂົາ."
ນັບແຕ່ທ່ານໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານຄັ້ງຫຼ້າສຸດ, ທ່ານຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ກ່າວວ່າ ສະພາບການໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງຕື່ມອີກ ດ້ວຍການບຸກໂຈມຕີທາງທະຫານ ແບບບໍ່ມີສະຕິ “ເຮັດໃຫ້ວິກິດການສິດທິມະນຸດຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ” ແລະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມຽນມາເສຍຊີວິດແບບຮັບບໍ່ໄດ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ໄດ້ກວດສອບພົບວ່າມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງ ໜ້ອຍ 4,108 ຄົນ ດ້ວຍນໍ້າມືຂອງທະຫານ ແລະເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຂົາ.