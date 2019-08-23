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ສ​ປ​ຊ ​ກ່າວ​ວ່າ ກອ​ງ​ທັບ​ ມຽນ​ມ​າ ມີ​ເຈ​ຕະ​ນາ​ ທີ່​ຈະຂ້າ​ລ້າງ ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ເຜົ່າ​ພັນ ຊາວ​ມຸ​ສ​ລິມ ໂຣ​ຮິງ​ຢາ

ອົບ​ພະ​ຍົບ ໂຣ​ຮິງ​ຢາ ລໍ​ຖ້າ​ເຮືອ​ທີ່​ຈະ​ຂ້າມ​ຄອງ​ນ້ຳ ລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຂ້າມ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ຜ່ານ​ແມ່​ນ້ຳ ນາ​ຟ ໃນ​ເມືອງ ເຕັກ​ນາ​ຟ, ປະ​ເທດ ບັງ​ກ​ລາ​ແດັ​ສ. 7 ກັນ​ຍາ, 2017.

ອົງ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ຄວາມ​ຈິງ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໄດ້​ສະຫຼຸບ​ວ່າ ກອງ​ທັບ​ ມຽນ​ມາ ໄດ້​ມີ​ເຈ​ຕະ​ນາ​ທີ່​ຈະ​ທຳ​ການ​ຂ້າ​ລ້າງ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ເຜົ່າ​ພັນ ​ຕໍ່​ພວກ​ຊົນກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ຊາວ​ມຸ​ສ​ລິມ ໂຣ​ຮິງ​ຢາ ໃນ​ເວ​ເລາ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຂັບ​ໄລ່ຊາວ​ໂຣ​ຮິງ​ຢາ ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ພັນ​ຄົນ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ປີ 2017.

ລາຍ​ງານ​, ເຊິ່ງ​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້, ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພັນ​ທະ​ຄວາມ​ຮັ​ບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ພາຍ​ໄດ້​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຂ້າ​ລ້າງ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ເຜົ່າ​ພັນ ເພື່ອ​ສື​ບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ ແລະ ລົງ​ໂທດ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂ້າ​ລ້າງ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ເຜົ່າ​ພັນ.

ທ່ານ ຣາ​ດີ​ກາ ຄູ​ມາ​ຣາ​ສວາ​ມີ ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເວົ້າ​ໃນ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ຕົວຂອງ​ລາຍ​ງານ​ນັ້ນ​ວ່າ “​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຖືກ​ຂໍ​ໃຫ້​ເບິ່ງ​ໃນ​ເລື່ອງ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ, ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ພື້ນ​ຖານຂອງກອງ​ທັບ ທັດ​ມາ​ດໍ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນກອງ​ທັບ​ຂອງ ມຽນ​ມາ.

ຊາວ ໂຣ​ຮິງ​ຢາ ຫຼາຍກວ່າ 700,000 ຄົນ​ໄດ້ຫຼົບ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ລັດ ຣາ​ໄຄ​ນ໌ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ ມຽນ​ມາ​ ໃນ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ​ ແລະ ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2017, ຫຼັງ​ຈາກ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ໂຣ​ຮິງ​ຢາ ໄດ້ໂຈມ​ຕີ​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ລັດ, ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​ຂອງ​ທະ​ຫານ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່ຫາ​ບ່ອນ​ລີ້​ໄພ​ຢູ່​ສູນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ໃນ​ປະ​ເທດ ບັງ​ກ​ລາ​ແດັ​ສ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ.

ອົງ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ຄວາມ​ຈິງ ໄດ້​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ທີ່​ອີງ​ໃສ່​ທາງ​ເພດ ແລະ ເພດ​ຍິງ, ເພດ​ຊາຍ, ເຊິ່ງ​ຖືກ​ລາຍ​ງານ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ ໂດຍ​ຜູ້​ລອດ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ໄດ້​ໄປ​ຮອດ​ປະ​ເທດ ບັງ​ກ​ລາ​ແດັ​ສ.

ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສະຫຼຸບ​ວ່າ​ກອງ​ທັບ ທັດ​ມາ​ດໍ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ “ເຈ​ຕະ​ນາ​ໃນ​ການ​ຂ້າ​ລ້າງ​ເຜົ່າ​ພັນ” ຕໍ່​ຊົນ​ເຜົ່າ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍຊາວມຸ​ສ​ລິມດ້ວຍ​ການ “ການ​ຕັ້ງ​ໃຈລົງ​ໂທດ ໃສ່ສະ​ພາບ​ຊີ​ວິດ​ ຂອງ​ພວກ​ແມ່​ຍິ​ງ ແລະ ເດັກຍິງ ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ເກີ​ດ​ການ​ທຳ​ລາຍ​ຊົນ​ເຜົ່າ ໂຣ​ຮິງ​ຢາ ທັງ​ໝົດ ຫຼື ສ່ວນ​ນຶ່ງ.” ນີ້​ລວມ​ມີ​ການ​ຄາດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ຂົ່ມ​ຂືນ​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ໄວ​ຈະ​ເລີນ​ພັນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ ແລະ ເປັນ​ລະ​ບົບ, ເຮັດ​ໃຫ້​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ການ​ຈະ​ເລີນ​ພັນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພິ​ການ ຫຼື ບາດ​ເຈັບ, ແລະ ໂຈມ​ຕີ​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ຖື​ພາ ແລະ ເດັກ​ນ້ອຍທາ​ຣົກ.

ທ່ານ ຄູ​ມາ​ຣາ​ສວາ​ມີ ໄດ້​ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ປ່າ​ເຖື່ອນ​ນັ້ນ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ພົບ​ວ່າ ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ມັນ​ແມ່ນ​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ໃນ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງກອງ​ທັບ ທັດ​ມາ​ດໍ ເຊິ່ງ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ວ່າ “ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ຍາດ ສີ່​ຕັດ.” ເຊິ່ງ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຄົນ​ໃຊ້​ກຳ​ລັງ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ກອນ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ເພື່ອ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ແລະ ລົງ​ໂທດ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ເພື່ອ​ເປັນ​ກົນ​ລະ​ຍຸດ​ຂອງ​ສົງ​ຄາມ.”

ລາຍ​ງານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ອີກ “ໃນ​ສະ​ພາບ ​ຂອງ​ການໂຍະ​ຍານ​ຜ່ອນ​ຜັນ ແລະ ການ​ຄຸ້ມ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ​ທີ່​ມີ​ມາ​ຍາວ​ນານ, ເຊິ່ງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ກອງ​ທັບ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວຫຼາຍ​ພໍ​ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ລົງ​ໂທດ ຫຼື ການ​ດັດ​ລະ​ບຽບ​ວິ​ໄນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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