ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງໃນການຂົນຍ້າຍອາຫານປະເພດເມັດຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນເລົ້າຫຼືຖັງເກັບເມັດພືດແລະຢູ່ທ່າເຮືອທະເລດຳ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນດີ, ໂດຍມີສະບຽງອາຫານຫຼາຍກວ່າ 370,000 ໂຕນ ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍໄປໃນອາທິດທໍາອິດ.
ທ່ານເຟຣດ ເຄນນີ (Fred Kenney) ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຢູ່ສູນປະສານງານຮ່ວມ ທີ່ນະຄອນອິສຕັນບູລກ່າວວ່າ "ສາມຮ້ອຍເຈັດສິບພັນໂຕນ ໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນຂອງການປະຕິບັດງານນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ເປັນສັນຍານທີ່ເຮັດໃຫ້ມີກໍາລັງໃຈຫຼາຍ."
ສູນປະສານງານຮ່ວມ ຫລື JCC ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຣັດເຊຍ, ເທີກີ, ຢູເຄຣນ ແລະສະຫະປະຊາຊາດ. ມັນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຂໍ້ລິເລີ່ມອາຫານປະເພດເມັດທະເລດໍາ ໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ເຊັນກັນໃນນະຄອນອິສຕັນບູລ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງປອດໄພຂອງກໍາປັ່ນການຄ້າເຂົ້າໄປຫາ ແລະອອກຈາກທ່າເຮືອພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການສົ່ງອອກສະບຽງອາຫານໄປຫາຕະຫຼາດສາກົນ.
ກຳປັ່ນຫຼາຍສິບລຳ ໄດ້ຕິດຄ້າງຢູ່ທ່າເຮືອຂອງຢູເຄຣນນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ບຸກລຸກໃນວັນທີ 24 ກຸມພາຜ່ານມານີ້. ມາຮອດດຽວນີ້ ກຳປັ່ນສິບກວ່າລຳໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ແລ່ນ ຫຼື ອອກຈາກທ່າເຮືອເຫລົ່ານັ້ນໄປ.
"ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ກຳປັ່ນ ເຫຼົ່ານັ້ນ ອອກໄປໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເອົາກຳປັ່ນເຂົ້າມາຂົນເອົາສິນຄ້າ ແລ້ວມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ທ່າເຮືອຕ່າງໆ ທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານທົ່ວໂລກ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຄນນີ ທີ່ເປັນຜູ້ອໍານວຍການດ້ານກົດຫມາຍສຳລັບອົງການການເດີນເຮືອສາກົນ ຫລື Maritime Organization ຊຶ່ງເປັນອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງອຸດສາຫະກຳການຂົນສົ່ງຂອງໂລກ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຜ່ານການໂທທາງວິດີໂອຈາກນະຄອນອິສຕັນບູລ ວ່າ JCC ໄດ້ເຫັນ "ຄວາມຍິນດີອັນໃຫຍ່ຫຼວງ" ຈາກບໍລິສັດ ຂົນສົ່ງທີ່ຈະຂ້າມຊ່ອງແຄບ ບອສເພີຣັສ (Bosporus) ເຂົ້າໄປຫາທະເລດໍາເພື່ອໄປເອົາສິນຄ້າທີ່ເປັນອາຫານປະເພດເມັດ ຢູ່ທ່າເຮືອໂອແດສຊາ, ເຊີໂນມອສຄ໌ (Chornomorsk) ແລະ ພິບເດັນນີ (Pivdennyi) ຫຼືເອີ້ນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ຢູສນີ (Yuzhny) ແລະເວົ້າວ່າມີ ກຳປັ່ນບັນທຸກອາຫານປະເພດເມັດຈໍານວນນຶ່ງຫວ່າງເປົ່າທີ່ທອດສະໝໍຢູ່ໃນເທີກີ ເພື່ອລໍສັນຍາຮັບເໝົາ. ກຳປັ່ນສີ່ລຳໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປຫາທ່າກຳປັ່ນຂອງຢູເຄຣນແລ້ວ.
ຄາດວ່າຈະມີການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດເຂົ້າໄປໃນຕະຫຼາດໂລກໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 20 ລ້ານໂຕນ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ລາຄາອາຫານປະເພດເມັດທົ່ວໂລກໄດ້ເລີ່ມຫຼຸດລົງແລ້ວ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ເຊັນກັນເມື່ອເກືອບ 3 ອາທິດກ່ອນ.