ໃນອາທິດນີ້, ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະທີສອງຂອງການຫຼຸດຜ່ອນພາລະກິດຮັກສາສັນຕິພາບ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດພາລະກິດນຶ່ງຂອງຕົນ, ຫຼັງຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ທະຫານໃນປະເທດມາລີໄດ້ປະກາດໃນເດືອນມິຖຸນາ ວ່າພວກເຂົາຕ້ອງ ການໃຫ້ພາລະກິດດັ່ງກ່າວສິ້ນສຸດລົງ ໃນທ້າຍປີນີ້.
"MINUSMA ກໍາລັງເຂົ້າສູ່ບົດສຸດທ້າຍ," ທ່ານ ເອລ-ກັຊຊິມ ວານ (El-Ghassim Wane) ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານ ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນຈັນວານນີ້ໃນການສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ ທາງວິດີໂອຈາກນະຄອນຫຼວງ ບາມາໂກ (Bamako) ຂອງມາລີ. MINUSMA ຫຍໍ້ມາຈາກ ພາລະກິດສ້າງສະຖຽນລະພາບແບບປະສົມປະສານຫຼາຍມິຕິໃນມາລີ.
ໂດຍເກືອບບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຂອງມາລີ, ເຊິ່ງໄດ້ຍຶດອຳນາດໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນປີ 2021, ໄດ້ບອກໃຫ້ສະຫະປະຊາຊາດຈັດເກັບພາລະກິດທີ່ມີອາຍຸເປັນທົດສະວັດຂອງຕົນ ແລະອອກໄປ. ພວກເຂົາໃຫ້ອົງເວລາອົງການດັ່ງກ່າວຈົ ນຮອດທ້າຍປີນີ້ ໃນການສົ່ງທະຫານຮັກສາສັນຕິພາບສາກົນ 12,000 ກວ່າຄົນກັບປະເທດ ແລະແຍກອອກຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ພົນລະເຮືອນ 4,300 ຄົນ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັນແລ້ວ, ໃນເວລາທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຖອນປະຕິບັດງານຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ພາກພື້ນດາຟົວ ຂອງຊູດານ, ເຊິ່ງມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບເຄິ່ງນຶ່ງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພົນລະເຮືອນນຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງພາລະກິດໃນມາລີ, ມັນໄດ້ໃຊ້ເວລາເຖິງ 3 ປີ. ໃນປະເທດມາລີ, ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ເວລາສະຫະປະຊາຊາດ ພຽງແຕ່ 6 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ.