ຄະນະຜູ້ແທນອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ອິສຣາແອລ ເພື່ອຊອກຫາລາຍງານທີ່ວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ໄດ້ຂົ່ມຂືນ ແລະ ລະເມີດທາງເພດພວກແມ່ຍິງ ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ “ຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື” ວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ອາດດຳເນີນຕໍ່ໄປໃນລະຫວ່າງການຈັບກຸມ.
ທ່ານນາງ ປຣາມີລາ ແພັດເທັນ, ທູດພິເສດຂອງເລທິການໃຫຍ່ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໃນຄວາມຂັດແຍ້ງ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, ລວມທັງການຂົ່ມຂືນ, ການທໍລະມານທາງເພດ, ຄວາມໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ, ຄວາມໄຮ້ມະນຸດ ແລະ ການກະທຳທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບຕົວໄປ.”
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຍັງມີເຫດຜົນທີ່ດີທີ່ຈະເຊື່ອວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງເຊັ່ນນັ້ນ ອາດດຳເນີນຢູ່ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ກຳລັງຖືກຈັບ.”
ກຸ່ມຂອງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກ 9 ຄົນ ໄດ້ເດີນທາງໄປ ອິສຣາແອລ ຈາກວັນທີ 29 ຫາ 14 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍຄົນຢູ່ບັນດາກະຊວງທີ່ສຳຄັນຂອງ ອິສຣາແອລ, ສູນກາງນິຕິເວດສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຖານທັບແຫ່ງນຶ່ງ. ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເດີນທາງໄປສີ່ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດຖືກລາຍງານ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ, ລວມທັງສະຖານທີ່ຂອງບຸນມະຫາກຳເພງ ໂນວາ, ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນໄວໜຸ່ມຖືກຂ້າຕາຍ ແລະ ລັກພາຕົວໄປ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານກໍໄດ້ທົບທວນພາບຖ່າຍຫຼາຍກວ່າ 5,000 ໃບ ແລະ ວິດີໂອປະມານ 50 ຊົ່ວໂມງ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີ, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍມາຈາກກ້ອງ GoPro ຂອງສະມາຊິກຸ່ມຮາມາສ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ