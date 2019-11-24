ຫ້ອງການສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ຕ້ອງຕິຢ່າງແຮງຕໍ່ລັດຖະບານໂຄລອມເບຍ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢຸດເຊົາ ການສັງຫານໝູ່ ພວກຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ໂດຍກຸ່ມອັນຕະພານ. Lisa
Schlein ສົ່ງລາຍ ງານ ມາໃຫ້ວີໂອເອ ຈາກສຳນັກງານໃຫຍ່ ສິດທິມະນຸດສະຫະປະ
ຊາຊາດທີ່ນະຄອນເຈນີວາຊຶ່ງໄພສານຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນ
ດັບຕໍ່ໄປ.
ການກໍ່ອາຊະຍາກຳເທື່ອຫຼ້າສຸດ ແມ່ນມີຂຶ້ນທີ່ເມືອງຕາກູໂຢ ໃນແຂວງໂກກາເໜືອ
ທາງພາກຕາ ເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດໂຄລອມເບຍ ເມື່ອວັນອັງຄານທີ 29 ຕຸ
ລາຜ່ານມາ. ກຸ່ມອັນຕະພານໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະບຸກເຂົ້າໄປໃນດິນທີ່ຕົກທອດມາ
ແຕ່ບັນພະບຸລຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍໄດ້ຍິງ ສັງຫານຊົນເຜົ່າພື້ນ ເມືອງ 5 ຄົນ ແລະ
ອີກ 6 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ຮວມຢູ່ໃນໝູ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍແມ່ນນັກຕໍ່ສູ້ ເພື່ອປົກປ້ອງ
ສິດທິມະນຸດ ທ່ານນາງຄຣິສຕີນາ ໂບຕິສຕາ.
ໂຄສົກຂອງຫ້ອງການສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງມາທາ ເຮີຕາໂດ
ກ່າວວ່າ ມີຜູ້ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະສະມາຊິກ ຂອງປະຊາຄົມນາຊາ 106 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນປີນີ້. ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງອິນເດຍແດງນາຊາ ໄດ້ພາກັນຕໍ່ສູ້ ເພື່ອປົກປ້ອງດິນແດນ ອັນສັກສິດ ຂອງ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ານແກັ່ງອັນຕະພານຄ້າ
ຢາເສບຕິດ ຕຳຫຼວດປາບຈະລາຈົນແລະພວກພັດທະນາທີ່ເຮັດໄຮ່ນ້ຳຕານແລະ
ເຮັດຣີສອດສຳລັບພວກນັກທ່ອງທ່ຽວ ມາໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ.
ທ່ານນາງເຮີຕາໂດກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນເຜົ່ານາຊາໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກັບ
ພວກເຈົ້າໜ້າ ທີ່ໂຄລອມເບຍ ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາ
ເຈົ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ໃດໆເລີຍ. ທ່ານນາງເຮີຕາໂດ ກ່າວວ່າ:
"ຫ້ອງການສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ຂໍກ່າວຢ້ຳອີກເທື່ອນຶ່ງເຖິງຄວາມຮີບ
ດ່ວນຕໍ່ການໃຫ້ ຄວາມຄຸ້ມຄອງ ແລະມາດຕະການປົກປ້ອງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຕໍ່ພວກຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງໃນທົ່ວ ປະເທດ ແລະໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໃນເຂດໂກ
ກາເໜືອເພື່ອໃຫ້ເປັນການສອດຄ່ອງກັບສິດທິໃນການເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ ແລະ
ສິດທິໃນການຊີ້ຊະຕາກຳຂອງຕົນເອງ ດັ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ ໂດຍຄຳປະ ກາດປີ 2007 ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງປະຊາຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ."
ທ່ານນາງເຮີຕາໂດ ກ່າວວ່າ ການຮາວີລົບກວນ ແລະການໂຈມຕີຢ່າງຮຸນແຮງ ຕໍ່
ພວກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງນັ້ນຕ້ອງຍຸຕິລົງ. ທ່ານນາງຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ລັດຖະບານຈັດການສືບ ສວນຢ່າງວ່ອງໄວ ລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ເປັນອິດສະຫຼະ ແລະບໍ່ເຂົ້າຂ້າງອອກຂາຕໍ່ການສັງຫານເມື່ອ ວັນທີ 29 ຕຸລາຜ່ານມາຢູ່ທີ່ແຂວງ
ໂກກາເໜືອ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອເລີ້ມ ທັບມ້າງວົງຈອນ
ໃນການບໍ່ຖືກລົງໂທດ ໂດຍພວກກໍ່ການກ່ຽວກັບອາຊະຍາກຳປະເພດນີ້.
ໂຄສົກຂອງຫ້ອງການສິດທິມະນຸດກ່າວວ່າ ຖ້າພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຫາກບໍ່ສາມາດນຳ
ເອົາໂຕພວກກໍ່ການ ມາລົງໂທດແລ້ວ ມັນອາດຈະອຳນວຍໃຫ້ ການສັງຫານໝູ່ ຕໍ່ພວກຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງມີຢູ່ຕໍ່ໄປ. ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ພວກທີ່ມີຄວາມຜິດໃນການ
ຂົ່ມຂູ່ ຮາວີລົບກວນແລະສັງຫານທີ່ແນເປົ້າໃສ່ພວກຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງຈະຕ້ອງຖືກ
ລົງໂທດ.