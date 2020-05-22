ສປຊ ເປີດໂຄງການ ເພື່ອປາບປາບ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດ ກ່ຽວກັບ covid-19

ອົງການສະປະຊາຊາດໄດ້ເລີ້ມໂຄງການນຶ່ງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອປາບປາບ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ ມູນທີ່ຜິດທາງອອນໄລນ໌ ກ່ຽວກັບ ໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ເພື່ອເປັນຂີດໝາຍຂອງການເປີດຕົວໂຄງ ການປຸກລະດົມເພື່ອໃຫ້ມີການກວດສອບຫຼື “Verified” ໂດຍກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຍົກພື້ນທີ່ທາງອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ໃຊ້ດ້ວຍຄວາມຂີ້ຕົວະ, ຄວາມຢ້ານກົວ ແລະ ຄຽດຊັງ.”
ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບ ການຈຳແນກກີດກັນ, ການໃຊ້ ຄຳເວົ້າສ້າງຄວາມຄຽດຊັງ ແລະການລັງກຽດຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຣກລະບາດ, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍຖືກກະຕຸ້ນຈາກການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ທາງອອນໄລນ໌.
ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດ ແລະ ທິດສະດີສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ໄດ້ແຜ່ລາມອອກທາງ ອອນໄລນ໌ ແລະແອັບພລີເຄຊັ້ນສົ່ງຂໍ້ຄວາມຢ່າງວ່ອງໄວ. ພາບເຄື່ອນໄຫວທີ່ ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍ ກ່ຽວກັບ ໄວຣັສ ແມ່ນໄດ້ແຜ່ລາມອອກ ຢ່າງວ່ອງໄວ, ຖືກແຊ ແລະ ເບິ່ງຫຼາຍລ້ານຄັ້ງ.
ຫົວໜ້າການສື່ສານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ເມລິສຊາ ເຟລັມ ມິງ ໄດ້ກ່າວໃນງານເປີດໂຄງການ ຈາກທາງອອນໄລນ໌ວ່າ “ພວກຜູ້ສົ່ງຂໍ້ມູນ ທີ່ ຜິດແມ່ນກຳລັງສ້າງໂຄງເລື່ອງ ແລະ ຫົວຂໍ້ທີ່ມີເລ້ຫຼ່ຽມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ຜິດ ເຊິ່ງວິທະຍາສາດບໍ່ມີຄຳຕອບໃຫ້. ພວກເຂົາໃຫ້ຄຳສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ຢາປິ່ນປົວ ທີ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານຂອງປະໂຫຍດ ຫຼື ແມ່ນກະທັງອາດເປັນອັນຕະລາຍ. ພວກເຂົາ ຊຳນານໃນການໃຊ້ຄຳອະທິບາຍທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມຢ້ານກົວຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ດຶງດູດໃຈຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການສຳລັບຄຳຕອບຂອງປະຊາຊົນ ຫຼືຄວາມຕ້ອງ ການທີ່ຈະຊອກຫາຜູ້ຮ້າຍ.”
ໂຄງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນ ໃນທົ່ວໂລກ ດ້ວຍຂໍ້ມູນໃນຫຼາຍພາສາ ກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19, ເຊິ່ງແມ່ນໂຣກທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄວຣັສໂຄ ໂຣນາ. ມັນຈະອາໄສ “ອາສາສະໝັກໃຫ້ຂໍ້ ມູນ” ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຫົວຂໍ້ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນແຕ່ລະວັນເພື່ອສົ່ງອອກຜ່ານຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມັນຈະມາເປັນໝວດໝູ່ສຳລັບການເຜີຍແຜ່ທາງອອນໄລນ໌ຫຼື ການອອກອາກາດຈາກລາຍງານ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍຂອງອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ຖືກຢືນຢັນແລ້ວແລະອົງການອະນາໄມໂລກ.
ທ່ານນາງ ເຟລັມມິງ ກ່າວວ່າ “ປະຊາຊົນແມ່ນຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ເຂົາເຈົ້າກໍກຳລັງຫັນຫາສະຖາບັນຕ່າງໆ ແລະ ບັນດານັກວິທະຍາສາດທັງຫຼາຍ ໃນວິທີທີ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຫັນມາຫຼາຍທົດສະວັດ.”