ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການອາຫານໂລກ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານເດວິດ ບີສລີ
(David Beasley) ແມ່ນກຳລັງເດີນທາງໄປຍັງປະເທດໂມຊຳບິກ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້
ເພື່ອໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ຕໍ່ເຂດທີ່ປະສົບກັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກ ພາຍຸໄຊໂຄລນ ທີ່ໄດ້
ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຕໍ່ປະເທດໂມຊຳບິກ, ຊິມບັບເວ ແລະມາລາວີ
ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງທະວີບອາຟຣິກາ.
ການຢ້ຽມຢາມທີ່ວ່ານີ້ ມີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ຫົວໜ້າຂອງອົງການຊ່ອຍເຫຼືອ ຂອງສະຫະ
ປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງຂໍເງິນຈຳນວນ
282 ລ້ານໂດລາເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອພວກທີ່ປະສົບໄພຈາກພາຍຸໄຊໂຄລນ ອີແດ
ໃນໂມຊຳບິກ.
ລົມແຮງ ແລະຝົນຕົກໜັກ ຈາກພາຍຸໄຊໂຄລນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງນ້ອຍ 750 ຄົນ
ໃນໂມຊຳບິກ ປະເທດເພື່ອນບ້ານມາລາວີ ແລະຊິມບັບເວ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກຜູ້ຄົນ
ຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ ຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ.
ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ພ້ອມທັງເປັນຜູ້ປະສານງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳແລະບັນເທົາທຸກສຸກເສີນ ທ່ານ ມາຄ ໂລຄອຄ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຮ້ອງຂໍສຳລັບມາລາວີ ແລະຊິມບັບເວ ແມ່ນຈະມີຂຶ້ນ ໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດ
ມື້ຂ້າງໜ້ານີ້.
ສະຫະພັນກາແດງສາກົນ ແລະອົງການສັງຄົມສະພາກາແດງ ແມ່ນໄດ້ຮ້ອງຂໍ ເງິນໃນ
ຈຳນວນ 30 ລ້ານ 5 ແສນໂດລາ ສຳລັບການຊ່ອຍເຫຼືອ ຕໍ່ພວກລອດຊີວິດມາໄດ້ທີ່ຍັງ
ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ຢູ່ໂມຊຳບິກ.
ໃນຂະນະດຽວກັນນີ້ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຈະໃຫ້ເງິນ
ໃນມູນຄ່າ 6 ລ້ານ 5 ແສນ ໂດລາ ໃນການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃນທັນທີ
ຕໍ່ປະເທດໂມຊຳບິກ.
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