ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ໄດ້ກ່າວປະນາມ ການດຳເນີນການ ແລະ ໃຊ້ໂທດປະຫານຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ ລວມທັງຕໍ່ພວກເດັກນ້ອຍ ໃນການລ່ວງລະເມີດກົດໝາຍສາກົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໄດ້ສົ່ງລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການດ້ານສິດທິມະນຸດ ໃນ ອີຣ່ານ ໄປໃຫ້ສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ລີຊາ ສໄລນ໌ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນ ເຈນີວາ, ປະເທດ ສວິດເຊີແລນ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ຕຳໜິການດຳເນີນການ ແລະ ລົງໂທດປະຫານຊີວິດຂອງລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ອີງໃສ່ຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆທີ່ບໍ່ເທົ່າກັບ “ອາຊະຍາກຳທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ” ແລະ ບໍ່ສາມາດທຽບກັບມາດຕະຖານການດຳເນີນຄະດີທີ່ເປັນທຳ.
ຮອງຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ເພື່ອສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານນາງນາດາ ອາລ-ນາຊິຟ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 570 ຄົນໄດ້ຖືກປະຫານຊີວິດ, ທ່ານນາງກ່າວວ່າ, ລວມທັງແມ່ຍິງຢ່າງໜ້ອຍ 14 ຄົນ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນຈາກພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍ.
ທ່ານນາງ ອາລ-ນາຊິຟ ໄດ້ປະນາມການປະຫານ ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນ ລະຫວ່າງເດືອນສິງຫາ 2021 ແລະ ມີນາ 2022, ໃນການລະເມີດກົດໝາຍສາກົນ. ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍ 85 ຄົນ ຍັງຄົງຖືກໂທດປະຫານຊີວິດ.
ທ່ານນາງ ນາຊິຟ ກ່າວວ່າ “ຮູບແບບຂອງການສູນເສຍຊີວິດ ໂດຍພາລະການຍ້ອນການໃຊ້ກຳລັງເກີນຂອບເຂດ ໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕໍ່ຜູ້ເດີນທາງຂ້າມຊາຍແດນ, ຜູ້ປະທ້ວງທີ່ສະຫງົບ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກກັກຂັງ, ຍັງສືບຕໍ່ໂດຍບໍ່ຖືກລົງໂທດ. ຂອບເຂດຂອງການຕາຍ ໃນການຖືກກັກຂັງ, ເຊິ່ງມີຜົນຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຍ້ອນການຂາດການເຂົ້າຫາການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ໃຫ້ທັນເວລາແມ່ນຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ຮ້າຍແຮງ.”
ລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາລັດຖະບານ ອີຣ່ານ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມຢ່າງເຄັ່ງຄັດຕໍ່ປະຊາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຜ່ານມາດຕະການກົດຂີ່ຍິ່ງຂຶ້ນ. ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າລັດຖະບານໄດ້ຮັກສາການຄວບຄຸມທັງໝົດຜ່ານກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດການຈຳກັດ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດຂອງປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ທ່ານນາງ ອາລ-ນາຊິຟ ໄອ້ອ້າງເຖິງຫຼາຍມາດຕະການນິຕິບັນຍັດ ດ້ວຍຜົນຕາມມາທີ່ອັນຕະລາຍສຳລັບສິດທິການຈະເລີນພັນ ແລະ ການເຂົ້າຫາອິນເຕີເນັດທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກກວດກາຂອງປະຊາຊົນ. ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າກົດໝາຍແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບແມ່ຍິງເປັນສິ່ງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳລາຍສິດທິຂອງຊົນກຸ່ມນ້ອຍ, ໂດຍສະເພາະສາສະໜາ ບາຮາຍ ເຊິ່ງເປັນສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍ.
ທ່ານນາງ ອາລ-ນາຊິຟ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພື້ນທີ່ດ້ານພົນລະເມືອງ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕສືບຕໍ່ຖືກຈຳກັດຮັດແຄບ ດ້ວຍຜູ້ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນການດ້ານສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ປະຕິບັດການພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມບີບບັງຄັບ ບ່ອນທີ່ການລ່ວງລະເມີດແມ່ນໄດ້ຖືກກະທຳໂດຍບໍ່ມີການລົງໂທດ. ໃນເດືອນເມສາ ແລະ ພຶດສະພາ 2022, ຢ່າງນ້ອຍ 55 ບຸກຄົນ, ນາຍຄູ, ທະນາຍຄວາມ, ຜູ້ປົກປ້ອງສິດທິແຮງງານ, ນັກສິລະປະ ແລະ ການສຶກສາ ໄດ້ຖືກຈັບໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງ.”
ຮອງຜູ້ແທນຖາວອນຂອງ ອີຣ່ານ ໃນນະຄອນ ເຈນີວາ, ທ່ານ ເມດີ ອາລ ອາບາຈ ໄດ້ກ່າວປະນາມບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວວ່າ ສົກກະປົກ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືດ້ານການເມືອງທີ່ໜ້າອັບອາຍ ທີ່ຖືກໃຊ້ໂດຍ ສະຫະລັດ ແລະ ການາດາ ຕໍ່ປະເທດຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນລຳອຽງ ແລະ ອີງໃສ່ການກ່າວຫາທີ່ຜິດ. ທ່ານເວົ້າວ່າ ອີຣ່ານ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດ ແລະ ເຄົາລົບພັນທະໜ້າທີ່ສາກົນ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.