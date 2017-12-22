ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນເພື່ອຮັບຮອງເອົາຮ່າງ
ມະຕິ ທີ່ປະຕິເສດຕໍ່ການຕັດ ສິນໃຈຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຮັບຮູ້ເອົານະຄອນເຈລູຊາແລັມວ່າ
ເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງອິສຣາ ແອລ ແລະຍ້າຍສະຖານທູດຂອງຕົນໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ທ່ານນາງ
ນິກກີ ເຮລີ ກ່າວຕໍ່ຜູ້ຄົນທີ່ໄປຢູ່ເຕັມຫ້ອງປະຊຸມກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງວ່າ “ສະຫະລັດ
ຈະຈົດຈໍາມື້ນີ້ ມື້ທີ່ປະເທດຕົນຖືກແບ່ງແຍກໃຫ້ເປັນປະເທດດຽວທີ່ຖືກໂຈມຕີຢູ່ໃນສະ
ມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ສິດຂອງພວກເຮົາໃນນາມທີ່ເປັນປະເທດທີ່ມີ
ອະທິປະໄຕ.”
ທ່ານນາງກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ພວກເຮົາຈະຈົດຈຳໄວ້ ເວລາທີ່ພວກເຮົາຖືກຮ້ອງຫາອີກຄັ້ງ
ນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກ ແກ່ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະພວກເຮົາຈະ
ຈົດຈຳໄວ້ອີກໃນເວລາທີ່ຫລາຍໆປະເທດມາຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຊ່ວຍ ດັ່ງທີ່ພວກເຂົາ
ເຈົ້າມັກເຮັດມາເລື້ອຍໆ ເພື່ອໃຫ້ຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫລືອຫລາຍຂຶ້ນກວ່ານີ້ ແລະກໍໃຊ້ອິດທິ
ພົນຂອງພວກເຮົາເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ປະເທດເຂົາເຈົ້າ.”
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອິສຣາແອລ ປະຈໍາສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແດນນີ ດານອນ ກ່າວ
ວ່າ “ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ມະຕິມື້ນີ້ ຄືດັ່ງຫຸ່ນທີ່ຖືກດຶງສາຍໂດຍພວກຫົວໜ້າໃຫຍ່
ປາແລສໄຕນ໌. ພວກທ່ານຄືຫຸ່ນຕຸກກະຕາທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຟ້ອນໃນຂະະນະທີ່ພວກຜູ້ນຳ
ປາແລັສໄຕນ໌ ພາກັນເບິ່ງດ້ວຍທ່າທາງທີ່ມີຄວາມປິຕິຍິນດີ.”
ພວກປາແລສໄຕນ໌ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການປະຊຸມສຸກເສີນຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາ
ຊາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິທີ່ຮ່າງໂດຍອີຈິບ.
ການລົງມະຕິດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນພາຍຫລັງທີ່ສະຫະລັດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານໃນວັນຈັນ
ທີ່ຜ່ານມາຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຕໍ່ຮ່າງມະຕິທີ່ເກືອບຄ້າຍຄືກັນກັບຮ່າງມະຕິສະບັບນີ້
ທີ່ມີ 14 ປະເທດສະມາຊິກອື່ນ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແລ້ວ.
ມະຕິຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຂອງຖານະພິເສດ
ຂອງນະຄອນເຈລູຊາແລັມວ່າເປັນເມືອງສັກສິດ ແລະເປັນບັນຫາທາງດ້ານສະຖານະພາບ
ອັນສຸດທ້າຍ ເພື່ອໃຊ້ໃນການເຈລະຈາລະຫວ່າງອິສຣາແອລ-ປາແລສໄຕນ໌ໃນອານາຄົດ.
ນອກນັ້ນມະຕິສະບັບນີ້ຍັງເວົ້າອີກວ່າ “ການຕັດສິນໃຈໃດໆ ແລະປະຕິບັດໃດໆທີ່ປາກົດ
ວ່າແນໃສ່ໃຫ້ມີການດັດແປງວັກສະນະ, ສະຖານະພາບ ຫລືການປະກອບຂອງພົນລະ
ເມືອງຂອງຕົວເມືອງສັກສິດເຈລູຊາແລັມນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີຜົນບັງຄັບທາງດ້ານກົດໝາຍ,
ແມ່ນຖືວ່າເປັນໂມຄະ ແລະໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງຖືກລົບລ້າງໄປ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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