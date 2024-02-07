ທູດພິເສດລະດັບສູງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນ ອີຣັກ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດການໂຈມຕີທັງໝົດ, ໂດຍເຕືອນວ່າເຂົາເຈົ້າອາດທຳລາຍ “ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຫາມາໄດ້ຍາກ” ແລະ ຄວາມສຳເລັດອື່ນໆຂອງປະເທດນັ້ນຖ້າເຂົາເຈົ້າຍັງສືບຕໍ່.
ທູດພິເສດ ທ່ານນາງ ຈີນີນ ເຮັນນິສ-ປລາສແຊດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດວ່າ “ການໂຈມຕີພວກນີ້ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຢູ່ນອກເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດ.”
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ແມ້ນຢຳໃສ່ສະຖານທີ່ສາມແຫ່ງໃນ ອີຣັກ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະກຳຈັດແຫຼ່ງຕ່າງໆຂອງການໂຈມຕີເກືອບ 170 ຄັ້ງໂດຍພວກທະຫານບ້ານ ທີ່ຖືກໜູນຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ ໃສ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບ ສະຫະລັດ ໃນພາກພື້ນ. ມີທະຫານບ້ານແບບນັ້ນຫຼາຍກຸ່ມປະຕິບັດການໃນ ອີຣັກ.
ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ໂຈມຕີ 4 ສະຖານທີ່ໃນປະເທດ ຊີເຣຍ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ທຳນຽບຫ້າແຈ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳລາຍຫຼາຍກວ່າ 80 ເປົ້າໝາຍ.
ທ່ານນາງ ເຮັນນິສ-ປລາສແຊດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ແທນທີ່ຈະສະແດງແສນຍານຸພາບ, ຄວາມພະຍາຍາມທັງໝົດຄວນເພັ່ງເລັງໃສ່ການປ້ອງກັນ ອີຣັກ ຈາກການຖືກດຶງເຂົ້າໄປໃນຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ກວ້າງຂວາງ.”
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