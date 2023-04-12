ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເຕືອນວ່າ ການຫ້າມ “ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ” ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ຕໍ່ພະນັກງານຍິງໃນ ອັຟການິສຖານ ອາດຜັກດັນໃຫ້ອົງການໂລກນັ້ນ ຢຸດການປະຕິບັດການໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ອົງການພະລະກິດການຊ່ວຍເຫຼືອ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນອັຟການິສຖານ ຫຼື UNAMA ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ຫຼາຍວັນຫຼັງຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ພື້ນຖານສາສະໜາ ໄດ້ຫ້າມບັນດາພະນັກງານຍິງ ອັຟການິສຖານ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກສຳລັບອົງການດັ່ງກ່າວໃນປະເທດທີ່ທຸກຍາກຍ້ອນສົງຄາມຫຼາຍປີ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ແກ່ຍາວ.
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຢ້ຳການປະນາມ ກ່ຽວກັບ ການຫ້າມທີ່ “ຊັດເຈນ” ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ໂດຍກ່າວວ່າອົງການໂລກນັ້ນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມມັນ ໃນຂະນະທີ່ມັນຂັດກັບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ.
ອົງການ UNAMA ໄດ້ຢ້ຳວ່າ “ຜ່ານການຫ້າມນີ້ ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ແທ້ຈິງ ຕາລີບານ ພະຍາຍາມທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ອງທຳການເລືອກທີ່ໜ້າຕົກໃຈລະຫວ່າງການຢູ່ ແລະ ນຳສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ປະຊາຊົນ ອັຟການິສຖານ, ແລະ ຢືນຄຽງຂ້າງມາດຕະຖານ ແລະ ກົດເກນ ທີ່ພວກເຮົາຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະໜັບສະໜູນ.”
ຫົວໜ້າພາລະກິດ ທ່ານ ໂຣຊາ ໂອທັນບາເຢວາ, ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການທົບທວນ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດການຂອງ UNAMA ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ທີ່ອາດສືບຕໍ່ໄປຈົນຮອດວັນທີ 5 ພຶດສະພາ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຖະແຫຼງການ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ