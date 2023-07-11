ຫົວໜ້າດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີວ່າ ຊູດານປາກົດວ່າ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ສົງຄາມກາງເມືອງ "ຊະນິດທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດ" ແລະໂລກຂອງເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີເວທີອະພິປາຍໃໝ່ເພື່ອເຈລະຈາຊອກຫາຊ່ອງທາງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ທ່ານມາຕິນ ກິຟຟິດສ໌ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກຜູ້ນຳຂອງຂົງເຂດພົບປະກັນ ທີ່ປະເທດເອທິໂອເປຍຊຶ່ງເປັນເພື່ອນບ້ານ ຫຼັງຈາກການເຈລະຈາຢູ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ໄດ້ແຕກຫັກລົງ.
ເວລານີ້ ອີຈິບກ່າວວ່າ ຕົນຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດການພົບປະລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານຊູດານ ໃນວັນພະຫັດຈະມານີ້ ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງສຳລັບສ້າງສັນຕິພາບ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງຫຼາຍ.
ບັນຫາຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຄົນແລະເກືອບ 3 ລ້ານຄົນຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບຫຼົບໜີໄປຈາກເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.