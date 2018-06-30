ສປຊ ເຕືອນເຖິງ ຄວາມພິນາດ ດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃນແຂວງ ດາຣາ ຂອງຊີເຣຍ

ທ່ານເຊອິສ ຣາອາດ ອາລ-ຮູຊເຊນ ກຳມາທິການສູງດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເຕືອນໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ມີຄວາມພິນາດ” ດ້ານມະນຸດສະທຳ
ຢູ່ແຂວງດາຣາທີ່ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດຊີເຣຍ ຖ້າຫາກວ່າການສູ້ລົບ
ກັນຍັງສືບຕໍ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ລະຫວ່າງກຳລັງທະຫານຂອງຊີເຣຍທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍຣັດເຊຍ
ແລະພວກກະບົດທີ່ຕິດອາວຸດ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ຫຼາຍພັນຄົນພາກັນຫລົບໜີຈາກການສູ້ລົບກັນແຕ່
ກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ ພວກພົນລະເຮືອນທີ່ຕົກຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນອາດ
ຈະພາກັນຕິດຄ້າງຢູ່ໃນເຂດທີ່ປົກຄອງໂດຍລັດຖະບານ ເພາະວ່າປະເທດຈໍແດນໄດ້
ປິດຊາຍແດນ ຊຶ່ງໄດ້ຕັດເສັ້ນທາງຫລົບໜີທີ່ສຳຄັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານນາງລິສ ໂທຣສແຊລ ໂຄສົກປະຈໍາກຳມາທິການດັ່ງກ່າວເວົ້າຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ການ
ເພີ້ມທະວີຂອງສະພາບການ ເປັນເຫັດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງໃຫຍ່ຫລວງ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນກໍຄືວ່າ ພວກເຮົາຈະເຫັນເຫກການ
ແບບດຽວກັນກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນມາຢູ່່ເມືອງກູຕາຕາເວັນອອກທີ່ມີການນອງ
ເລືອດ, ຄວາມທຸກທໍລະມານ, ພົນລະເມືອງໂດຍພື້ນຖານແລ້ວຖືກຂັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການ
ປິດລ້ອມ...ພົນລະເຮືອນຖືກຕິດຄ້າງຢູ່ລະຫວ່າງກາງການ ຕໍ່ສູ້ຂອງສອງຝ່າຍ. ແລະ
ນັ້ນແມ່ນຄວາມເປັນຫ່ວງຫລາຍທີ່ສຸດອີ່ຫລີ ໂດຍທີ່ຄົນໃນທີ່ສຸດ ກໍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ
ຫລົບໜີຈາກການຖະຫລົ່ມ ແລະການຍິງປືນໃຫຍ່ ແລະການໂຈມຕີທາງພາກພື້ນດິນ
ແລະທາງອາກາດ.”
ທ່ານນາງໂທຣສແຊລ ກ່າວອີກວ່າ ມີລາຍງານວ່າດ່ານກວດຂອງລັດຖະບານຫຼາຍ
ແຫ່ງທີ່ຢູ່ໃນພາກຕ່າງໆຂອງແຂວງດາຣາໄດ້ເກັບເອົາເງິນຫຼາຍຮ້ອຍໂດລາຈາກພວກ
ພົນລະເຮືອນຊຶ່ງເປັນຈໍານວນເງິນຫຼາຍເກີນໄປໂພດກ່ອນຈະປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຜ່ານ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຫ້ອງການຂອງທ່ານາງໄດ້ຮັບລາຍງານວ່າ ພວກນັກລົບລັດອິສ
ລາມ ທີ່ຄວບຄຸມຢູ່ໃນເຂດອ່າງນໍ້າຢາຣມຸກ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງແຂວງດາຣາ
ຊຶ່ງເປັນພາກຂອງລັດຖະບານນັ້ນ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເຮືອນໜີອອກຈາກເຂດດັ່ງ
ກ່າວໄປ.
ໃນຂະນະທີ່ການສູ້ລົບແຜ່ອອກໄປ ພວກກະບົດກຳລັງຄວບຄຸມຢູ່ຫຼາຍເມືອງ ຢູ່ໃນ
ເຂດຊົນນະບົດທາງພາກຕາເວັນນອກເມືອງດາຣາ ທີ່ພິຈາລະນາຂໍ້ຕົກ ລົງໃຫ້ມີການ
ປ່ຽນແປງລະບອບ ໃນການແລກປ່ຽນໃຫ້ສິ້ສຸດການຖີ້ມລະເບີດທີ່ຮ້າຍແຮງໂດຍກຳລັງລັດຖະບານທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍຣັດເຊຍ ອີງຕາມຫ້ອງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດຊີເຣຍ.
ອົງການຂ່າວລັດຖະບານຊີເຣຍ ຊານາ ໄດ້ລາຍງານວ່າພວກກະບົດໄດ້ເຫັນພ້ອມໃຫ້
ລະບອບຄວບຄຸມເອົາເປັນເວລາສອງມື້ທີ່ຜ່ານມາ.
ຜູ້ບັນຊາການທະຫານຊີເຣຍຄົນນຶ່ງ ກ່າວໂດຍບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກ
ຂ່າວວ່າ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງທະຫານ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ “ທາງເລືອກ” ແກ່ພວກກະບົດ ແຕ່
ຍອມຜ່າຍແພ້.
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