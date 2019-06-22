ປະທານາທິບໍດີເວເນຊູເອລາ ທ່ານນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຮັບເອົາ ການສະເໜີແນະ ຂອງຫົວໜ້າສິດທິມະນຸດອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ Michelle Bachelet ຢ່າງຈິງຈັງ.
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາງ Bachelet ໃນແລງວັນສຸກວານນີ້ແລ້ວ ທ່ານມາດູໂຣ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນຈະມີກົດເກນ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສະເໝີ ໃນແຕ່ລະປະເທດ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກກັບທ່ານນາງວ່າ ທ່ານນາງສາມາດເຊື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ໃນຖານະທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມການສະເໜີແນະຂອງທ່ານນາງ, ຄຳແນະນຳ ແລະຂ້ໍສະເໜີຂອງທ່ານນາງ ຢ່າງຈິງຈັງ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງເວເນຊູເອລາ ທ່ານຮວານ ກວາອີໂດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງ Bachelet ຈະປະເຈົ້າໜ້າ 2 ຄົນ ໄວ້ໃນເວເນຊູເອລາ ເພື່ອຕິດຕາມສິ້ງຊອມເບິ່ງ ສະພາບການກ່ຽວກັບນັບຖືສິດທິມະນຸດ ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ກວາອີໂດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄະນະຂອງທ່ານນາງ Bachelet ຈະທຳການສືບສວນສອບສວນ ເບິ່ງບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂາດແຄນອາຫານການກິນແລະຢຸກຢາຕ່າງໆນັ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສືບສວນເບິ່ງການກ່າວຫາທີ່ວ່າລັດຖະບານຂອງທ່ານມາດູໂຣ ໄດ້ລະເມີດສິດທິມະນຸດ ໃນນະທີ່ປາບປາມ ພວກຝ່າຍຄ້ານນັ້ນ.
ການໄປຢ້ຽມຢາມເວເນຊູເອລາຂອງທ່ານນາງ Bachelet ແມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ກວດກາສິ້ງຊອມດ້ານສິດທິມະນຸດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ຜູ້ທີ່ຮັບໜ້າທີ່ກ່ອນທ່ານນາງ ຄື ທ່ານ Zeid Ra'ad al-Hussein ແມ່ນ ຖືກປະຕິເສດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳເລົ່າ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປປະເທດດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນອັນທີ່ທ່ານໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ລັດຖະບານເວເນຊູເອລາ ແມ່ນປະຕິເສດ ທີ່ຈະຮັບຮູ້ເຖິງວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດ.
ທ່ານມາດູໂຣ ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະເອົາບາດກ້າວທາງດ້ານການທູດຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນເວລານີ້, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ປ່ອຍພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຝ່າຍຄ້ານ 28 ຄົນ ຊຶ່ງຫຼາຍໆຄົນຖືວ່າເປັນນັກໂທດທາງການເມືອງນັ້ນ ນຶ່ງມື້ກ່ອນທີ່ທ່ານນາງຈະໄປເຖິງ.
ທ່ານນາງ Bachelet ໄປຢ້ຽມຢາມເວເນຊູເອລາ ໃນຄັ້ງນີ້ ຍ້ອນການເຊື້ອເຊີນຂອງລັດຖະບານ. ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງ ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມເວລາ 3 ສັບປະດາ ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ທີ່ຈະເລີ້ມໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ ຈະມາເຖິງນີ້.
ສະຫະລັດແລະບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ ແມ່ນຄາດວ່າຈະປະນາມລັດຖະບານ ຂອງທ່ານມາດູໂຣ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໃຊ້ກຳລັງເກີນຂອບເຂດ ແລະການບໍລິຫານທີ່ຜິດພາດ ທີ່ໄດ້ນຳພາໃຫ້ມີການຂາດເຂີນ ສິ່ງຈຳເປັນຕ່າງໆແບບເຮື້ອຮັງມາດົນນານແລ້ວ ເຊັ່ນເຂົ້າປາອາຫານແລະຢຸກຢານັ້ນ.
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