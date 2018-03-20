ຫົວໜ້າ ສິດທິມະນຸດ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ລົງໂທດ ພວກກໍ່ອາຊະຍາກຳ ສົງຄາມ ຢູ່ ຊີເຣຍ

ຫົວໜ້າດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສັ່ງສອນລັດຖະບານຊີເຣຍ ໃນ
ວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວກັບບົດບາດໃນການເລີ້ມ ກໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນປະເທດ
ຂອງຕົນ ແລະໄດ້ຕິຕຽນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ບໍ່ຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດດ່ຽວໃນການຍຸ
ຕິຄວາມທຸກທໍລະມານຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ທ່ານ ເຊອີດ ຣາອາດ ອາລ ຮຸສເຊນ ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ “ທັງໝົດໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນເມື່ອເຈັດປີກ່ອນ ເກືອບ ແມ່ນໃນມື້ນີ້
ດ້ວຍການທໍລະມານຕໍ່ພວກເດັກນ້ອຍ ແລະການໄດ້ຮັບເວັ້ນໂທດຈາກລັດຖະບານຊີ
ເຣຍ ຕໍ່ພວກທີ່ທຳການທໍລະມານນັ້ນ.” ທ່ານໄດ້ໝາຍເຖິງພວກເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຈາກ
ໂຮງຮຽນເມືອງດາຣາ ຊຶ່ງໃນປີ 2011 ໄດ້ແຕ້ມປ້າຍໂຄສະນາຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່
ໄດ້ພາໃຫ້ມີການຈັບກຸມ ການທັບມ້າງປາບປາມພວກປະທ້ວງທີ່ສະຫງົບ ແລະໃນທີ່
ສຸດ ກໍໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາຂັດແຍ້ງຢ່າງເຕັມທີ່.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ລັດຖະບານຊີເຣຍຍັງອ້າງວ່າ ທຳຄວາມພະຍາຍາມທຸກວິທີທາງ
ເພື່ອປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນ. ແຕ່ທ່ານມີເວລາໃນການທໍລະມານ ແລະຂ້າ ຄົນໂຕເອງ
ຢ່າງບໍ່ເລືອກໜ້າ ທ່ານໄດ້ສູນເສຍຄວາມເຊື່ອ ມາດົນນານແລ້ວ.”
ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ບາຊາ ອາລ-ອາຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນພຽງປະປະ
ຕິບັດງານປາບປາມພວກກໍ່ການຮ້າຍ ບໍ່ໄດ້ໂຈມຕີພົນລະເຮືອນຂອງຕົນ.
ທ່ານອາລ ຮຸສເຊນ ກ່າວວ່າ “ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງລະ
ເວັ້ນ ຈາກການໂຈມຕີ ທີ່ບໍ່ມີຫລັກການ ແລະໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມ
ຜິດ ທີ່ເປັນຂີດໝາຍ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຂອງການເປັນກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈັດສຳລັບເຂົາ
ເຈົ້າເອງ.”
ນອກນັ້ນ ອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ “ວິທີ
ການທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງສົງຄາມ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ ໂດຍທຸກພັກຝ່າຍໃນບັນຫາຂັດ
ແຍ້ງດັ່ງກ່າວ” ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ລັດຖະບານເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານອາລ ຮຸສເຊນ ກ່າວວ່າ “ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງລະ
ເວັ້ນ ຈາກການໂຈມຕີ ທີ່ບໍ່ມີຫລັກການ ແລະໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມ
ຜິດ ທີ່ເປັນຂີດໝາຍ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຂອງການເປັນກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈັດສຳລັບເຂົາ
ເຈົ້າເອງ.”
ນອກນັ້ນ ອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ “ວິທີ
ການທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງສົງຄາມ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ ໂດຍທຸກພັກຝ່າຍໃນບັນຫາຂັດ
ແຍ້ງດັ່ງກ່າວ” ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ລັດຖະບານເທົ່ານັ້ນ.
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