ຫົວໜ້າ ດ້ານສິດທິມະນຸດ ຂອງ ສປຊ ຈະເດີນທາງ ໄປຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ນີ້

ຫົວໜ້າດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຈະເດີນ ທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຈີນ ເຊິ່ງລວມມີແຂວງ ຊິນຈຽງ ໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານນາງ ມິເຊລ ບາເຊີເລັດທ໌ (Michelle Bachelet), ໄດ້ບອກກັບສະພາສິດທິມະນຸດແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນມື້ວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການເດີນທາງທີ່ໄດ້ມີການຫຼ້າຊ້າມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວນັ້ນ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະປະກາດວ່າ ນະເວລານີ້ ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ໃນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມກັບລັດຖະບານຈີນແລ້ວ.”
ປະເທດຕາເວັນຕົກຫຼາຍໆປະເທດ ໄດ້ກ່າວຫາປະເທດຈີນ ໃນການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນຊາວວີເກີ ຢູ່ໃນແຂວງຊິນຈຽງ ປະມານ 1 ລ້ານຄົນ. ກຸ່ມປົກປ້ອງ ສິດທິມະນຸດ ໄດ້ກ່າວຫາລັດຖະບານປັກກິ່ງວ່າ ດໍາເນີນສູນກັກຂັງ, ບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ແລະບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດໝັນ.
ຈີນ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາເຫຼົ່ານັ້ນ ໂດຍກ່າວວ່າ ສູນສຳມະນາຊາວວີເກີ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີໄວ້ສໍາລັບປາບປາມພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດພາຍໃນກຸ່ມມຸສລິມດັ່ງກ່າວ.
ຈີນໄດ້ກ່າວມາດົນແລ້ວວ່າ ຍິນດີຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງບາເຊີ ເລັດທ໌, ແຕ່ເບິ່ງຄືວ່າ ຂັດຂວາງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານນາງໃນ “ການເຂົ້າເຖິງທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະເປັນອິດສະຫຼະ.”
ທ່ານນາງ ບາເຊີເລັດທ໌ ກ່າວຕໍ່ສະພາ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຄະນະປະຕິບັດງານລ່ວງໜ້າ ຈາກ OHCHR ຈະເດີນທາງໄປປະເທດຈີນໃນເດືອນໜ້ານີ້.
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