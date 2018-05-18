ຫົວໜ້າ ສິດທິມະນຸດ ສປຊ ກ່າວວ່າ ກາຊາ ເປັນເຂດທຸກຍາກ ທໍລະມານ

ຫົວໜ້າສິດທິມະນຸດອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ປະນາມອິສຣາແອລ ຕໍ່ການກີດກັນ
ດ້ານສິດທິມະນຸດຢ່າງເປັນລະບົບ ຕໍ່ຊາວປາແລສໄຕນ໌.
ທ່ານຊາອີດ ຣາ ອາດ ອາລ-ຮຸສເຊນ ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມນັດພິເສດ
ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສົນທະນາຫາລື ກ່ຽວກັບ “ສະພາບທີ່
ພວມຊຸດໂຊມໃນເຂດຍຶດຄອງປາແລສໄຕນ໌ທີ່ປະຊາຊົນ 1 ລ້ານ 9 ແສນຄົນ ໃນເຂດ
ກາຊາ “ຖືກກັກຂັງຢູ່ ດ້ວຍຄວາມທຸກທໍລະມານ ແຕ່ເກີດຈນຕາຍ.”
ກອງປະຊຸມນັດພິເສດນີ້ ອາດສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອສືບສວນ ເບິ່ງຄວາມຮຸນ|
ແຮງຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນກາຊາ ທີ່ໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນໃນອາທິດນີ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ 60 ກວ່າ
ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະອີກ 2,700 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ຢູ່ໃນພວກທີ່ເສຍຊີວິດນັ້ນ ກໍມີ
ພວກແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ຮວມທັງທາລົກຍິງອາຍຸ 8 ເດືອນຄົນນຶ່ງ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອິສຣາແອລປະຈຳສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວ
ວ່າ ຄະນະກຳມາທິການທີ່ສືບສວນເບິ່ງຄວາມຮຸນແຮງໃນເຂດກາຊາ “ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້
ສະຖານະການທາງພາກພື້ນດິນ ປ່ຽນແປງຫຍັງເລີຍ.”
ການປະທ້ວງໄດ້ທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ໃນມື້ວັນຈັນແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດ
ເປີດສະຖານທູດທີ່ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ໂດຍທີ່ພວກປະທ້ວງໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປຫາຮົ້ວ ທີ່ແບ່ງເຂດກາຊາກັບອິສຣາແອລ ແລະກໍພາກັນມ້າງຮົ້ວໜາມໝາກຈັບ ເປັນບາງ
ສ່ວນ ແລະແກວ່ງກ້ອນຫີນເຂົ້າໃສ່ຕຳຫຼວດ.
ກຳລັງຂອງອິສຣາແອລໄດ້ຍິງປືນເຂົ້າໃສ່ຝູງຊົນ ແລະມີການແກວ່ງລະເບີດນ້ຳຕາ
ເຂົ້າໃສ່ພວກປະທ້ວງ ແລະສ່ວນນຶ່ງແມ່ນຫວ່ານລົງມາຈາກເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໃສ່
ເຂດຊາຍແດນ.ມີພວກປະທ້ວງເກືອບ 60 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນ
ວັນຈັນ ພຽງມື້ດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານຊາອີດ ຣາ ອາດ ອາລ-ຮຸສເຊນ ກ່າວວ່າ “ການກະທຳພຽງຢ່າງດຽວຂອງພວກ
ປະທ້ວງ ບໍ່ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດຫຼືບາດເຈັບຮ້າຍແຮງ ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນສຳລັບ
ການນຳໃຊ້ກຳລັງ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ການຮັບມືຂອງອິສຣາແອລຕໍ່ພວກປະທ້ວງຈາກ
ເຂດກາຊາ “ແມ່ນບໍ່ສົມສ່ວນ.”
ສານອາຍາສາກົົນ ຊຶ່ງເປັນສານດຳເນີນຄະດີກ່ຽວກັບອາຊະຍາກຳສົງຄາມຂອງໂລກ
ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ສະແດງ “ຄວາມເປັນຫ່ວງ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ” ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່
ພວມເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ໃນເຂດກາຊາ ແລະກ່າວວ່າ ການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການກໍ່ອາຊະ
ຍາກຳ ອາດຈະມີການສືບສວນເບິ່ງ.
ໃນອີກດ້ານນຶ່ງນັ້ນ ອີຈິບໄດ້ປະກາດ ກ່ຽວກັບການເປີດດ້ານຂ້າມຊາຍແດນຣາ
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