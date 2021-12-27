ອົງການສະຫະປະຊາຊາດມີຄວາມ "ຕົກໃຈທີ່ສຸດ" ຕໍ່ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການສັງຫານໝູ່ຂອງພົນລະເຮືອນຢູ່ໃນ ມຽນມາ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກ “ຕົກໃຈທີ່ສຸດ” ກ່ຽວກັບ ການລາຍງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ວ່າ ມີພົນລະເຮືອນຢ່າງນ້ອຍ 30 ຄົນໄດ້ຖືກສັງຫານ ແລະສົບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກເຜົາຢູ່ໃນ ມຽນມາ, ເຊິ່ງທາງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານເລີ້ມຕົ້ນປະຕິບັດການສືບສວນສອບສວນ.
ພະນັກງານສອງຄົນຂອງກຸ່ມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ Save the Children ຍັງຄົງຫາຍສາບສູນ ຫຼັງຈາກທີ່ຍານພາຫະນະຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເປັນນຶ່ງໃນຫຼາຍຄັນທີ່ໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ແລະເຜົາໃນສະຖານທີ່ເກີດເຫດການນັ້ນ ຢູ່ໃນລັດ ກາຍາ (Kaya) ຕາເວັນອອກ.
ກຸ່ມຕິດຕາມກວດສອບ ແລະສື່ມວນຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຖິ້ມໂທດການໂຈມຕີໃສ່ກອງກໍາລັງຂອງລັດຖະບານຜະເດັດການ.
ທ່ານ ມາຣ໌ຕິນ ກຣິຟຟິທສ໌ (Martin Griffiths), ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທາງດ້ານກິດຈະການມະນຸດສະທໍາ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍປະນາມຕໍ່ເຫດການທີ່ໜ້າເສົ້າສະຫຼົດໃຈນີ້ ແລະການໂຈມຕີພົນລະເຮືອນທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ.”
ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ “ການສືບສວນສອບສວນຢ່າງລະອຽດ ແລະຈະແຈ້ງ.”
ປະເທດມຽນມາ ໄດ້ຢູ່ໃນເຫດການທີ່ສັບສົນວຸ້ນວາຍມາຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນເດືອນກຸມພາຕົ້ນປີນີ້, ໂດຍມີຜູ້ເສຍຊີວິດເຖິງ 1,300 ຄົນຈາກການຖືກປາບປາມໂດຍກອງກໍາລັງຄວາມໝັ້ນຄົງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງຜູ້ຕິດຕາມເຫດການຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.
“ກອງກໍາລັງປ້ອງກັນປະຊາຊົນ” ຫຼື PDF ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບລັດຖະບານທະຫານຜະເດັດການ ແລະ ດຶງກອງທັບທະຫານເຂົ້າສູ່ການປະທະກັນຢ່າງນອງເລືອດ ແລະ ການແກ້ແຄ້ນທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້.
ໃນມື້ວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ຮູບພາບທີ່ປະກົດຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອໃຫ້ເຫັນລົດບັນທຸກສອງຄັນ ແລະລົດເກັງ ທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ຢູ່ເທິງທາງດ່ວນຂອງເຂດເມືອງ ພຣູໂຊ (Hpruso) ໃນລັດ ຄາຢະ (Kayah) ໂດຍຍັງຄົງມີສົບທີ່ຖືກເຜົາໄໝ້ຢູ່ໃນບັນດາຍານພາຫະນະດັ່ງກ່າວ.
ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ PDF ກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນຍານພາຫະນະດັ່ງກ່າວໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຍິນວ່າພວກທະຫານໄດ້ຢຸດລົດຫຼາຍຄັນໃນເຂດເມືອງ ພຣູໂຊ ລຸນຫຼັງທີ່ມີການປະທະກັນກັບກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງກັນຂອງມື້ວັນສຸກນັ້ນ.
ຜູ້ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກນາມໄດ້ບອກກັບອົງການຂ່າວ AFP ໃນມື້ວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ເມື່ອພວກເຮົາໄປກວດສອບໃນບໍລິເວນທີ່ເກີດເຫດມື້ເຊົ້ານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນຊາກສົບທີ່ຖືກເຜົາໄໝ້ຢູ່ໃນລົດບັນທຸກສອງຄັນ. ພວກເຮົາພົບເຫັນທັງໝົດ 27 ສົບ.”
ຜູ້ເຫັນເຫດການອີກຄົນນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກນາມເຊັ່ນກັນກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ພົບ 27 ກະໂຫຼກ,” ແລະກ່າວອີກວ່າ ຍັງມີສົບທີ່ນັບບໍ່ໄດ້ອີກຈໍານວນຫຼາຍ.
ໜ່ວຍງານ Save the Children ກ່າວໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາວມຽນມາສອງຄົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ “ໄດ້ຖືກຈັບ” ຢູ່ໃນບ່ອນເກີດເຫດ ແລະກໍໄດ້ຫາຍສາບສູນ.
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