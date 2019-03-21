ສະຫະປະຊາຊາດຈະເປັນຜູ້ອຸປະຖຳກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບລີເບຍໃນເດືອນໜ້ານີ້ ທີ່
ອາດຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງທີ່ລໍຖ້າມາເປັນເວລານານ ຢູ່ໃນປະ
ເທດທີ່ມີບັນຫາ ແລະການແບ່ງແຍກກັນນັ້ນ.
ທູດພິເສດທ່ານກາສຊານ ສາລາມີ ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຜ່ານກອງປະຊຸມທາງ
ວີດີໂອ ຈາກນະຄອນຫຼວງຕຣີໂປລີ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ຖ້າຫາກໂອກາດ ທີ່ຈະຈັດ
ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ບໍ່ຖືກຮັບເອົາ ເວລານັ້ນເຮົາຈະປະເຊີນໜ້າ ກັບສອງທາງ
ເລືອກເທົ່ານັ້ນ ການແກ່ຍາວສະພາບການບໍ່ໄປບໍ່ມາ ຫຼືຂັດແຍ້ງ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ເມສາ ຈົນເຖິງວັນທີ 16 ໃນເມືອງ
ກາດາມສ໌ ແມ່ນເປັນໂອກາດ “ກ້າວຄືນຫຼັງຈາກຂອບເຫວດັ່ງກ່າວ.”
ບັນດາຜູ້ນຳຂອງສອງລັດຖະບານທີ່ເປັນຄູ່ປໍລະປັກ ໄດ້ເຫັນພ້ອມ ທີ່ຈະກະກຽມ ໃຫ້
ມີການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ແລະຍັງຈະຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງການ
ຄອງອຳນາດຮ່ວມກັນ.
ແຕ່ການເພີ້ມຄວາມຮຸນແຮງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ແລະການຂົ່ມຂູ່ທີ່ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງ
ທາງທະຫານຢ່າງເຕັມທີ່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຈຳກັດຕໍ່ຄວາມຫວັງດີໃດໆ ທີ່ອາດເປັນ
ໄປໄດ້.
ທ່ານສາລາມີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງວ່າ ສະພາບການມະນຸດສະທຳ ແລະ
ໂຄງຮ່າງຢູ່ໃນລີເບຍກຳລັງຊຸດໂຊມລົງ “ຢ່າງໜ້າວິຕົກ” ແລະຜະລິດຕະພັນນ້ຳຢູ່ໃນ
ປະເທດທະເລຊາຍທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ “ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຄວາມບອບບາງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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