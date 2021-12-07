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ສະມັດຊາດໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ຕັດສິນ ປະຕິເສດ ຮັບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຂອງກຸ່ມ ຕາລິບານ ແລະມຽນມາ

ຫ້ອງກອງປະຊຸ່ມສະມັດຊາໃຫຍ່ ກ່ອນເລີ້ມກອງປະຊຸມສະມັດຊາວໃຫບ່ຄັ້ງທີ 76 ທີີ່ນະຄອນນິວຢອກ ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2021.

ສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງອົງ​ການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຢືນ​ຢັກນການຕັດສິນໃນວັນຈັນ ວານນີ້ ທີ່​ຈະເລື່ອນການອະນຸຍາດໃຫ້ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ແລະ ຂອງທະຫານມຽນມາເປັນຜູ້ຕາງໜ້າປະ​ເທດອັຟການິສຖານ ແລະມຽນມາ ຢູ່ໃນອົງ​ການສາກົນນີ້.

ຄະນະກຳມະການດ້ານການໃຫ້​ການ​ຮັບ​ຮອງຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ໄດ້ປະກາດໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ຕົນຈະເລື່ອນການປະຕິບັດງານໃນການຊັ່ງ​ຊາ​ເບິ່ງຄຳຮ້ອງຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ແລະລັດ​ຖະ​ບານທະຫານມຽນມາໃນ​ການ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນອົງ​ການທີ່​ມີສະມາຊິກ 193 ປະ​ເທດນັ້ນ.

ສະ​ນັ້ນ, ບັນດາທູດພິເສດທີ່ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍອະ​ດີດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງອັຟການິສຖານ ແລະອະດີດລັດຖະບານມຽນມາໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງ​ໄດ້ສືບ​ຕໍ່​ປະຈຳ​ຢູ່ບ່ອນນັ່ງ ຂອງປະເທດເຫລົ່ານີ້ຢູ່ ຊຶ່ງ​ເປັນການຕັດສິນທີ່ໄດ້ຮັບ​ການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດໃນວັນຈັນວານນີ້.

ຫຼັງຈາກມີການຂຶ້ນກຳອຳນາດຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ແລະທະຫານມຽນມາໃນປະ ເທດຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ລັດ​ຖະ​ບານໃໝ່ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ພະຍາຍາມທ້າທາຍສິດ ແລະ​ຄວາມ​ໜ້າ​ເຊື່ອ ຖືຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຂອງອັຟການິສຖານ ແລະມຽນມາ​ປະ​ຈຳ​ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວໃນປັດຈຸບັນນີ້. ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ຂັບໄລ່ລັດຖະບານອັຟການິສຖານໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກນັ້ນ​ກໍໄດ້ເລີ້ມຕັ້ງຄຳຖາມເຖິງໜັງ​ສື​ຮັບ​ຮອງຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກູລໍາ ອີແຊກຊາຍ (Ghulum Isaczai). ລັດຖະບານຂອງ​ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ ຊອກຫາວິ​ທີ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນຄົນໃໝ່, ທ່ານໂມຮໍາມັດ ຊູເຮລ (Mohammad Suhail) ຜູ້ທີ່ເປັນໂຄສົກຂອງ​ກຸ່ມຕາລີບານໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່ມີ ການເຈລະຈາສັນ​ຕິ​ພາບໃນກາຕານັ້ນ ໄປແທນທ່ານ.

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