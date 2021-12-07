ສະມັດຊາດໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ຕັດສິນ ປະຕິເສດ ຮັບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຂອງກຸ່ມ ຕາລິບານ ແລະມຽນມາ

ສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຢືນຢັກນການຕັດສິນໃນວັນຈັນ ວານນີ້ ທີ່ຈະເລື່ອນການອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ແລະ ຂອງທະຫານມຽນມາເປັນຜູ້ຕາງໜ້າປະເທດອັຟການິສຖານ ແລະມຽນມາ ຢູ່ໃນອົງການສາກົນນີ້.
ຄະນະກຳມະການດ້ານການໃຫ້ການຮັບຮອງຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ໄດ້ປະກາດໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ຕົນຈະເລື່ອນການປະຕິບັດງານໃນການຊັ່ງຊາເບິ່ງຄຳຮ້ອງຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ແລະລັດຖະບານທະຫານມຽນມາໃນການ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນອົງການທີ່ມີສະມາຊິກ 193 ປະເທດນັ້ນ.
ສະນັ້ນ, ບັນດາທູດພິເສດທີ່ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍອະດີດລັດຖະບານຂອງອັຟການິສຖານ ແລະອະດີດລັດຖະບານມຽນມາໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ປະຈຳຢູ່ບ່ອນນັ່ງ ຂອງປະເທດເຫລົ່ານີ້ຢູ່ ຊຶ່ງເປັນການຕັດສິນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນຈັນວານນີ້.
ຫຼັງຈາກມີການຂຶ້ນກຳອຳນາດຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ແລະທະຫານມຽນມາໃນປະ ເທດຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ລັດຖະບານໃໝ່ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ພະຍາຍາມທ້າທາຍສິດ ແລະຄວາມໜ້າເຊື່ອ ຖືຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຂອງອັຟການິສຖານ ແລະມຽນມາປະຈຳອົງການດັ່ງກ່າວໃນປັດຈຸບັນນີ້. ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ຂັບໄລ່ລັດຖະບານອັຟການິສຖານໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ເລີ້ມຕັ້ງຄຳຖາມເຖິງໜັງສືຮັບຮອງຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກູລໍາ ອີແຊກຊາຍ (Ghulum Isaczai). ລັດຖະບານຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ ຊອກຫາວິທີທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນຄົນໃໝ່, ທ່ານໂມຮໍາມັດ ຊູເຮລ (Mohammad Suhail) ຜູ້ທີ່ເປັນໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານໃນໄລຍະທີ່ມີ ການເຈລະຈາສັນຕິພາບໃນກາຕານັ້ນ ໄປແທນທ່ານ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ