ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພະຫັດ, 13 ຕຸລາ 2022
ໂລກ

ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ປະ​ຕິ​ເສດ 'ກ​ານ​ລົງ​ປະ​ຊາ​ມະ​ຕິ' ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ '​ຜະ​ນວກເອົາ​ດິນ​ແດນ' ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ

ວີ​ດີ​ໂອ​ທີ່​ຕິດ​ຕາມ​ຂ່າວ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ຜົນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ຂອງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸກ​ເສີນ​ນັດ​ພິ​ເສດ ສະ​ມັດຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ທີ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ມະ​ຕິ ປະ​ນາມ​ການ​ລົງ​ປະ​ຊາ​ມະ​ຕິ​ແບບ​ຜົດ​ກົດ​ໝາຍຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 12 ຕຸ​ລາ 2022 ທີ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ.

ປະ​ຊາ​ຄົມ​ນາໆ​ຊາດ​ໄດ້​ສົ່ງ​ສັນ​ຍ​ານ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ໄປ​ຍັງ​ມົ​ສ​ກູ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ໂດຍ​ປະ​ກາດ​ວ່າ ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ​ການ​ລົງ​ປະ​ຊາ​ມະ​ຕິ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຮວມ​ເອົາ​ບາງ​ເຂດ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງຕົນນັ້ນ ແມ່ນ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ​ແລະ​ເປັນ​ໂມ​ຄະພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ.

ໃນ​ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ສຸດ​ຕໍ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ ນັບ​ແຕ່​ມົ​ສ​ກູ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 24 ກຸມ​ພາ​ຜ່ານ​ມາ ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ 143 ຕໍ່ 5 ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ປະ​ນາມ ແລະ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ຮວມ​ເອົາ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ​ຕົນ. ມີ 35 ປະ​ເທດ​ບໍ່​ອອກ​ສຽງ ແຕ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ລົງ​ຄະ​ແນນບໍ່​ໄດ້​ນັບສຽງ​ໃສ່ສອງ​ສ່ວນສາມ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ຜ່ານ​ມະ​ຕິ.

ປະ​ເທດ​ທີ່​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ ກໍ​ມີ​ເບ​ລາ​ຣຸ​ສ ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ຊີ​ເຣຍ ແລະ​ນີ​ກາ​ຣາ​ກົວ.

ໃນ​ການ​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ລົງ​ໃນ​ທວີ​ດ​ເຕີ້ນັ້ນ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ​ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຂ​ອບ​ອົກ​ຂອບ​ໃຈ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ໃນ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ເອີ້ນ​ວ່າ “ມະ​ຕິ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຄັ້ງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ.”

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ​ເຊີ​ກີ ກິ​ສ​ລິດ​ເຊຍ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ຜົນ​ຂອ​ງ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ແມ່ນ “ພິ​ເສດ​ເປັນ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເລືອກ​ໃນ​ທາ​ງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ຄື​ປົກ​ປ້ອງ​ຫຼັກ​ການ​ໃນ​ກົດ​ບັດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ແລະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ບັດ.”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ກ່າວ​ຊົມ​ເຊີຍ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ “ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ຖ້ວມ​ລົ້ນ​ຂອງ​ໂລກ ໄດ້​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ກົດ​ບັດ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ແລະ​ປະ​ນາມ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ທີ່​ຈະ​ຜະ​ນວກ​ເອົາ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ກຳ​ລັງ…ໂລກ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຕົນ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ໝັ້ນ​ກວ່າ​ໃນ​ເວ​ລາ​ອື່ນ​ໃດ​ທັງ​ໝົດ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຣັດ​ເຊຍ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ຕ່າງໆ.”

ເຖິງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຢ້ານ​ວ່າ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຂອງ​ນາໆ​ຊາດ​ຈະ​ຫຼຸດ​ນ້ອຍ​ຖອຍ​ລົງ​ຫຼັງ​ຈາກ​ເຮັດ​ສົງ​ຄາມ​ມາ​ໄດ້​ເກືອບ 8 ເດືອນ​ແລ້ວນັ້ນ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາ​ຄາ​ອາ​ຫານ​ຂອງ​ໂລກ ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ​ວິ​ກິດ​ການ​ເງິນ​ເຟີ້ ແຕ່​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຂອງ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ນາໆ​ຊາດ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ນ້ຳ​ນຶ່ງ​ໃຈ​ດຽວ ໃນ​ການ​ເອົາ​ທ່າ​ທີ​ຕ້ານ​ການ​ເຮັດ​ສົງ​ຄາມ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG