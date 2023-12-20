ອົງການລະດັບສູງຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ເຂດກາຊາ ແມ່ນ “ສະຖານທີ່ໆອັນຕະລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກສຳລັບພວກເດັກນ້ອຍ” ໃນຂະນະທີ່ການລະດົມຍິງໂດຍທະຫານຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນດິນແດນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຫຼາຍພັນຄົນ ແລະ ອີກຫຼາຍພັນຄົນປະສົບຄວາມທຸກທໍລະມານຈາກໂຣກຕິດຕໍ່ ແລະ ຂາດແຄນອາຫານ, ນ້ຳ ແລະ ຢາໃນໂຮງໝໍ ແລະ ບ່ອນລີ້ໄພທີ່ແອອັດ ແລະ ບໍ່ສະອາດ.
ທ່ານ ເຈມສ໌ ແອລເດີ, ໂຄສົກຂອງອົງການ UNICEF ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ຢູ່ນະຄອນ ເຈນີວາ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໃຈຮ້າຍທີ່ພວກທີ່ມີອຳນາດບໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນຂະນະທີ່ຝັນຮ້າຍດ້ານມະນຸດສະທຳນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບເດັກນ້ອຍເປັນລ້ານຄົນ.” ທ່ານ ແອລເດີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງກັບຈາກພາລະກິດສອງອາທິດໃນກາຊາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໃຈຮ້າຍທີ່ເດັກນ້ອຍທີ່ກຳລັງພັກຟື້ນຈາກການຖືກຕັດແຂນຕັດຂາຖືກຖິ້ມລະເບີດໃສ່ ແລະ ຖືກຂ້າຕາຍໃນໂຮງໝໍ ນາສເຊີ. ຂ້າພະເຈົ້າໃຈຮ້າຍທີ່ມີເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ທີ່ຫຼົບລີ້ຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ມີອະໄວຍາວະຮ່າງກາຍຖືກລະເບີດກະຈາຍໄປທຸກບ່ອນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໃຈຮ້າຍທີ່ເດັກນ້ອຍຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບບໍ່ສາມາດສະແດງຄວາມເສຍໃຈສຳລັບພໍ່, ແມ່ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ.”
ອີງຕາມກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງກາຊາ, ເຊິ່ງຖືກດຳເນີນການໂດຍກຸ່ມຮາມາສນັ້ນ, ກ່າວວ່າ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຫຼາຍກວ່າ 19,400 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍ, ປະມານ 70 ເປີເຊັນແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ນັບຕັ້ງແຕ່ ອິສຣາແອລ ໄດ້ເລີ່ມການລະດົມຍິງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ປິດລ້ອມດິນແດນດັ່ງກ່າວໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງວັນທີ 7 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາໂດຍພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຮາມາສ ແລະ ກຸ່ມຕິດອາວຸດອື່ນໆ, ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 1,200 ຄົນໃນອິສຣາແອລ.
ທ່ານ ແອລເດີ ໄດ້ກ່າວວ່າໂຮງໝໍ ອາລ ນາສເຊີ ໃນເມືອງ ຄານ ຢູນິສ ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊານັ້ນ ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍການລະດົມຍິງສອງຄັ້ງໃນ 48 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍກ່າວຢ້ຳວ່າໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວເປັນບ່ອນລີ້ໄພສຳລັບເດັກນ້ອຍຈຳນວນຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຮຸນແຮງ ພ້ອມກັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຫຼາຍຮ້ອຍຄົນທີ່ຊອກຫາຄວາມປອດໄພ.
ທ່ານໄດ້ຖາມວ່າ “ແລະສະນັ້ນພວກເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຄວນໄປໃສ? ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປອດໄພຢູ່ໃນໂຮງໝໍ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ປອດໄພຢູ່ໃນບ່ອນລີ້ໄພ. ແລະ ເຂົາເຈົ້າແມ່ນແນ່ນອນບໍ່ປອດໄພໃນບ່ອນທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າເຂດປອດໄພ.”