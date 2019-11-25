ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າສາມສິບຄົນມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນເຫດການທີ່ກ່ຽວຂອງກັບຄວາມປອດໄພຫຼາຍຄັ້ງໃນປະເທດ ອັຟກນິສຖານ, ລວມທັງການໂຈມຕີທີ່ຮຸນແຮງເຖິງແກ່ຊີວິດຕໍ່ລົດຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍຄົນແມ່ນພົນລະເຮືອນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ເວົ້າໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ກຸ່ມກະບົດ ຕາລີບານ ໄດ້ໂຈມຕີໜ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນແຂວງ ເດຄຸນດີ ໃນຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາ, ສັງຫານທະຫານ 8 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບ 4 ຄົນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສແຂວງ ໄດ້ອ້າງວ່າການຍິງກັນໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ສັງຫານມືປືນຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຄົນ, ແນວໃດກໍຕາມກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວອ້າງທີ່ວ່ານັ້ນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບັນດາແພດໝໍ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໃນແຂວງ ຟາຣາ ທາງພາກຕາເວັນຕົກໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງລັດຖະບານ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 9 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບອີກຫຼາຍຄົນ.
ໂທລະພາບ TOLO ທີ່ສຳຄັນໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ລາຍງານໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ບັນດາຍາດຕິພີ່ນ້ອງໄດ້ອອກມາຖະໜົນພ້ອມກັບສົບຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ເພື່ອປະທ້ວງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຳການສືບສວນສອບສວນໃນທັນທີ ກ່ຽວກັບ ເຫດການທີ່ໂຫດຮ້າຍນັ້ນ.
ໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ, ໂຄສົກກະຊວງພາຍໃນທ່ານ ນາສຣັດ ຣາຮີມີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄົນຕ່າງປະເທດຜູ້ນຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ 5 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກລະເບີດມືທີ່ຖືກດຶກໃສ່ລົດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນເຂດ ມາໂກຼຣາຢານ ຂອງເມືອງນັ້ນ. ໂຄສົກບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດແຕ່ລາຍງານຂ່າວໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ສະເໜີວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດອາດເພີ່ມຂຶ້ນ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວປະນາມການໂຈມຕີນັ້ນ ແລະ ໄດ້ຢືນຢັນການຕາຍຂອງພະນັກງານຕ່າງປະເທດຄົນນຶ່ງ ໃນການໂຈມຕີຂອງຄືນວັນອາທິດວານນີ້. ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ພະນັກງານອີກສອງຄົນ, ເຊິ່ງແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ອັຟການິສຖານ, ກໍໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ລັກສະນະຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານຕ່າງປະເທດຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫຼື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ເຊິ່ງແມ່ນພະນັກງານຄົນ ອັຟການິສຖານ ແລະ ອີກຄົນນຶ່ງແມ່ນຕ່າງປະເທດ, ຈະບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນອະນາຄົດ.”
ອົງການຂອງໂລກດັ່ງກ່າວໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອັຟການິສຖານ ໃຫ້ທຳການສືບສວນສອບສວນການໂຈມຕີນັ້ນຢ່າງຮີບເລັ່ງ ແລະ ນຳເອົາຜູ້ກະທຳຜິດມາລົງໂທດ.