ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປະເທດມາລີ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ມີການຖອນຕົວອອກຈາກຖານທັບທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ເນື່ອງຈາກສະພາບຄວາມປອດໄພຊຸດໂຊມລົງ.
ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, ທະຫານສາມຄົນຂອງຕົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຍິງ, ກອງກໍາລັງເສີມຖືກສົ່ງມາໃນສອງສາມຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ.
ການອອກຈາກເມືອງ ເບີ (Ber) ຂອງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປະເທດ ມາລີ ຫຼື MINUSMA ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກກອງທັບມາລີກ່າວໃນວັນເສົາວານວ່າ ທະຫານ 6 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ນັກລົບ 24 ຄົນຈາກ "ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຕິດອາວຸດ" ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການປະທະກັນໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນວັນສຸກ.
ອະດີດກຸ່ມກະບົດຊົນເຜົ່າທູອາເຣັກ (Tuareg) ກ່າວອີກວ່າ ກອງທັບ ແລະ ກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງ ແວັກເນີ (Wagner) ຣັດເຊຍ ໄດ້ໂຈມຕີກອງກຳລັງຂອງພວກເຂົາ ໃນວັນສຸກ ທີ່ເມືອງ ເບີ (Ber).
"ກຳລັງ MINUSMA ໄດ້ເລັ່ງການຖອນຕົວອອກຈາກ ເມືອງເບີ (Ber) ເນື່ອງຈາກສະຖານະການຄວາມປອດໄພ ໄດ້ເພີ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໃນເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ແລະມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ BlueHelmets ຂອງພວກເຮົາ," ກອງກໍາລັງໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດໃນ (Twitter), ເຊິ່ງເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ "X."