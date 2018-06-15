ສປຊ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ເພີ້ມຂຶ້ນ ຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ໃນເມືອງ ໂຮດີດາ ຂອງ ເຢເມນ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ຮ້ອງໃຫ້ທຸກພັກຝ່າຍ
ທີ່ທຳການສູ້ລົບຢູ່ເຢເມນໃຫ້ສືບຕໍ່ເປີດທ່າເຮືອໂຮດີດາໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ອົງການຊ່ວຍ
ເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ພະຍາຍາມຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ພົນລະເຮືອນ
ປະມານ 600,000 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ຈັດປະຊຸມລັບສຸກເສີນ ຫຼັງຈາກກຳລັງປະສົມທີ່ນຳພາໂດຍ
ຊາອຸດີ ໄດ້ເລີ້ມໂຈມຕີທາງອາກາດໃສ່ເມືອງໂຮດີດາໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ລຸນ
ຫຼັງທີ່ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ຊຶ່ງເປັນພາຄີປະເທດນຶ່ງ ກ່າວວ່າເສັ້ນຕາຍໄດ້ສິ້ນສຸດ
ລົງລົງ ສຳລັບພວກກະບົດຮູຕີທີ່ອີຣ່ານໜຸນຫລັງ ໃຫ້ຍອມມອບທ່າເຮືອ ໃນທະແດງທີ່ສຳຄັນດັ່ງກ່າວໃຫ້ຕົນ.
ທູດພິເສດສະຫະປະຊາຊາດທ່ານຄາລ ສກາວ ກ່າວກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມວ່າ “ມັນເຖິງ
ເວລາແລ້ວ ທີ່ກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດເຊົາການໂຈມຕີ
ທາງທະຫານ ໂດຍທັນທີ ໃສ່ເມືອງໂຮດີດາ. ນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ທູດພິເສດ
ສະຫະປະຊາຊາດ ນຳພາຄວາມພະຍາຍາມ ມີໂອ ກາດຫລີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຫາ
ຍະນະ ແລະຊອກຫາການແກ້ໄຂທາງການເມືອງຕໍ່ການຂັດແຍ້ງ.”
ທູດພິເສດສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳເຢເມນ ທ່ານມາຕິນ ກຣິຟຟິບສ໌ໄດ້ເດີນທາງ ຢູ່ໃນ
ຂົງເຂດ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ ເກີດການລູ້ລົບ ຊຶ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້
ເຕືອນເຖິງຄວາມຫາຍຍະນະ ທີ່ຈະຕິດຕາມມາຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ບ່ອນທີ່ 22 ລ້ານ
ຄົນ ຕ້ອງການໆຊ່ວຍເຫລືອຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ແລະເປັນວິກິດການມະນຸດສະທຳຂອງໂລກ ທີ່
ໃຫຍ່ສຸດ. ທ່ານມີກຳນົດຈະລາຍງານຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນວັນຈັນຈະມາເຖິງນີ້.
ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຍົກຍ້າຍພະນັກງານຫຼາຍສິບຄົນ ອອກຈາກເມືອງໂຮດີດາ ແຕ່
ວຽກງານຍັງດຳເນີນຢູ່ໂດຍຜ່ານພາຄືໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ.
ທ່ານນາງລິສ ແກຣນ ຜູ້ປະສານງານດ້ານມະນຸດສະທຳສະຫະປະຊາຊາດໃນເຢເມນ
ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ມື້ວານນີ້ ເຖິງແມ່ນໃນຂະນະທີ່ເມືອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຖະ
ຫລົ່ມແລະຍິງມາໃສ່ກຳປັ່ນສະຫະປະຊາຊາດທີ່ໄດ້ຈອດຢູ່ທ່າເຮືອເມືອງໂຮດີດາ ກໍໄດ້
ຂົນອາຫານຫຼາຍພັນໂຕນອອກອອກຈາກກຳປັ່ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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