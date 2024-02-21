ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ ສປຊ ຜັກດັນໃຫ້ການແບ່ງແຍກທາງເພດ ເປັນອາດຊະຍາກຳ

ຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກໍາລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການວ່າ "ການແບ່ງແຍກທາງເພດ" ເປັນອາຊະຍາກໍາຕ້ານມະນຸດຊາດ, ໂດຍເນັ້ນຍໍ້າເຖິງການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງຢ່າງຮຸນແຮງ ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງ ເຊັ່ນກຸ່ມຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານ.
ກຸ່ມນັກຊ່ຽວຊານ 5 ປະເທດຈາກສະຫະລັດ, ຈີນ, ເມັກຊິໂກ, ອູການດາ ແລະ ເຊີເບຍ ທີ່ຂຶ້ນກັບອົງການສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ການຮັບຮູ້ນີ້ ແມ່ນເກີນນຳນົດມາດົນແລ້ວ.
"ການແບ່ງແຍກທາງເພດບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງທິດສະດີ ຫຼືໂຄງສ້າງທາງດ້ານກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ອັນແທ້ຈິງ ແລະຄວາມເປັນຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງນັບລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຈິງທີ່ໃນປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີການນຳນົດຢ່າງຊັດເຈນຢູ່ໃນກົດໝາຍສາກົນ," ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວໃນຖະແຫຼງການຂອງສະຫະປະຊາດສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ດຶງຄວາມສົນໃຈ ໄປທີ່ອັຟການິສຖານ ວ່າເປັນຕົວຢ່າງທີ່ຊັດເຈນ, ໂດຍອ້າງວ່າລັດຖະບານຕາລີບານ ໄດ້ຈັດຕັ້ງລະບົບ "ການຈໍາແນກ, ການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ, ແລະການຄອບງໍາບົດບາດຍິງຊາຍ."
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