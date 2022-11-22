ຜູ້ຂຽນລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງສິດທິມະນຸດໃນມຽນມາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານທອມ ແອນດຣູ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານເກົາຫຼີໃຕ້ ທຳການລົງໂທດແບບມີເປົ້າໝາຍຕໍ່ພວກນາຍທະຫານມຽນມາ. ເກົາຫຼີໃຕ້ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີອຳນາດທາງດ້ານເສດຖະກິດເພີ້ມຂຶ້ນໃນພູມີພາກ ສາມາດເອົາບົດບາດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນພິເສດ ເພື່ອຊ່ວຍຕ່າວປີ້ນ ຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງປະຊາຄົມນາໆຊາດທີ່ຈະແກ້ໄຂວິກິດການຢູ່ໃນປະເທດມຽນມາ ທ່ານກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານແອນດຣູກ່າວວ່າ “ເກົາຫຼີບໍ່ຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການກ່າວອ້າງໃດໆກ່ຽວ ກັບແຜນການເລືອກຕັ້ງ ຂອງພວກທະຫານນັ້ນວ່າ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທຳການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກທີ່ພົວພັນກັບທະຫານ ແລະຂະຫຍາຍການປະຕິບັດ ແບບມີມະນຸດສະທຳ ຕໍ່ຊາວມຽນມາທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເກົາຫຼີ ໃນຂະນະທີ່ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ເພື່ອນບ້ານຂອງມຽນມາ ເຮັດແບບນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.” ທ່ານແອນດຣູກ່າວຕື່ມວ່າ “ເຂັ້ມແຂງ ມີຍຸດທະສາດແລະເອົາມາດຕະການແບບມີການປະສານງານກັນ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວມຽນມາ ຮວມທັງການຕັດບໍ່ໃຫ້ພວກທະຫານເຂົ້າເຖິງລາຍໄດ້ແລະອາວຸດ ສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້”
ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການ 6 ວັນ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 16 ຫາ 21 ພະຈິກ ຕໍ່ເກົາຫຼີໃຕ້ນັ້ນ ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະກະຊວງການຄ້າ ອຸດສາຫະກຳແລະພະລັງງານ ແລະຍັງໄດ້ພົວພັນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານຂອງທຸລະກິດທີ່ສຳຄັນໆຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນມຽນມາ. ອີງຕາມຖະແຫຼງການ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນຕອນທ້າຍຂອງການຢ້ຽມຢາມນັ້ນ ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ພວກນັກລົງທຶນເກົາຫຼີ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນການຄ້ຳປະກັນວ່າ ການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະບໍ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ພວກທະຫານ.
ຍັງບໍ່ທັນມີປະຕິກິລິຍາໃດໆເທື່ອຈາກລັດຖະບານເກົາຫຼີໃຕ້ ຕໍ່ຖະແຫຼງການຂອງທ່ານແອນດຣູ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າທຳການລົງໂທດຕໍ່ພວກທະຫານມຽນມາ.