ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະຜູ້ແທນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ສືບສວນການລະເມີດ
ສິດທິຂອງມະນຸດ ໃນມຽນມາ ແມ່ນໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ນຳຂອງປະເທດທີ່ແທ້ຈິງ ທ່ານນາງ
ອອງ ຊານ ຊູຈີ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ທຳການຢ້ຽມຢາມບັງກລາແດັສ ບ່ອນທີ່ມີອົບພະຍົບຈຳນວນ
700 ພັນຄົນ ໄດ້ຫລົບໜີຈາກການຖືກປະຫັດປະຫານ ໃນລັດຣາໄຄນ໌ຂອງມຽນມານັ້ນ.
ຄະນະຜູ້ແທນທີ່ມີສະມາຊິກ 15 ທ່ານ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູຈີ ຕະຫລອດທັງຜູ້ບັນຊາການຂອງກອງທັບ
ມຽນມາ ນາຍພົນອະວຸໂສ ອອງ ຮແລງ ໃນນະຄອນເນປີດໍ.
ຜູ້ແທນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ມີກຳນົດທີ່ຈະເດີນທາງໄປຍັງລັດຣາໄຄນ໌
ທີ່ປະສົບບັນຫາໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອກວດເບິ່ງການປາບປາມຂອງພວກທະຫານ
ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນສິງຫາປີກາຍນີ້ ພ້ອມທັງກະກຽມການຕ້ອນຮັບອົບພະຍົບກັບ
ຄືນປະເທດ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວກໍແມ່ນຊາວໂຣຮິງຢາ ທີ່ເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍ.
ຊາວໂຣຮິງຢາ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະຕິເສດ ຕໍ່ການເປັນສັນຊາດມຽນມາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄອບ
ຄົວພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນມຽນມາ ມາຫຼາຍເຊັ່ນຄົນແລ້ວ
ກໍຕາມ. ພວກອົບພະຍົບ ໄດ້ຫລົບໜີຄວາມຮຸນແຮງໃນລັດຣສໄຄນ໌ທີ່ທາງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດເອີ້ນວ່າແມ່ນ “ການກວດລ້າງຊົນເຜົ່າແບບທີ່ເປັນບົດຮຽນນັ້ນ.”
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