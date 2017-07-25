ທູດພິເສດ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ແກ້ໄຂ ໂດຍໄວ ຕໍ່ວິກິດການ ວັດ Al-Aqsa

ທູດພິເສດສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການສ້າງສັນຕິພາບໃນ
ພາກຕາເວັນອອກກາງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແກ້ໄຂໂດຍໄວ ຕໍ່ວິກິດການໃນ ປັດຈຸບັນ ກ່ຽວ
ກັບວັດ Al-Aqsa ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ວັດພູ ຫຼື Temple Mount ຢູ່ນະຄອນ ເຈຣູຊາແລັມ
ນັ້ນ.
ທູດພິເສດ Nickolay Mladenov ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຫລັງຈາກການສົນທະນາ
ປະຊຸມແບບປິດລັບ ກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດວ່າ
“ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາການແກ້ໄຂຕໍ່ວິກິດການ ໃນປັດຈຸບັນ
ພາຍໃນວັນສຸກອາທິດນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ອັນຕະລາຍຢູ່ພາກພື້ນດິນຈະເພີ້ມທະວີ
ຂຶ້ນ ຖ້າຫາກພວກເຮົາປະປ່ອຍໃຫ້ເລື່ອງນີ້ ຜ່ານວັນສຸກຊຶ່ງເປັນວັນສູດມົນພາວະນາ
ຈະມາເຖິງນີ້ ໄປອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໂດຍປາດສະຈາກການແກ້ໄຂຕໍ່ວິກິດການໃນປັດຈຸບັນ.”
ທ່ານ Mladenov ກ່າວວ່າ ມັນມີຄວາມ “ສຳຄັນທີ່ສຸດ” ຕໍ່ສະພາບການທີ່ໄດ້ກຳນົດ
ໄວ້ ຢູ່ນະຄອນ Jerusalem ນັບແຕ່ປີ 1967 ເປັນຕົ້ນມາ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກ
ສາ ແລະທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວອິສຣາແອລແລະປາແລສໄຕນ໌ລະເວັ້ນຈາກການ
ທ້າທາຍເກາະຜິດ ແລະໃຊ້ຄວາມຍັບຢັ້ງ.
ໃນຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລັດຖະ
ບານອິສຣາແອລ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຢຸດເຊົາການໃຊ້ເຄື່ອງກວດໂລຫະຢູ່ທາງເຂົ້າສະຖານ
ທີ່ສັກສິດໃນ Jerusalem. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລໄດ້ຕັດສິນໃຈຮັບຟັງ “ການ
ສະເໜີຂອງຄະນະຮັກສາຄວາມປອດໄພທັງໝົດ ເພື່ອປ່ຽນແປງການກວດ ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງ
ກວດໂລຫະ ໂດຍຫັນໄປໃຊ້ເຄື່ອງກວດທີ່ກ້າວໜ້າທາງ ດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ແລະວິທີ
ການອື່ນໆ” ນັ້ນຄືຖະແຫລງການ ຈາກຫ້ອງການ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Benjamin Netanyahu ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ຄວາມເຕັ່ງຕືງໄດ້ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ລະຫວ່າງ ຊາວ
ອິສຣາແອລແລະປາແລສໄຕນ໌ ຫລັງຈາກອິສຣາແອລໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງກວດ ໂລຫະ
ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວາມປອດໄພຢູ່ສະຖານທີ່ສັກສິດຫລັງຈາກຕຳຫຼວດ ອິສຣາແອລ
ສອງຄົນໄດ້ຖືກຍິງຕາຍຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໂດຍຊາວປາແລສໄຕນ໌ທີ່ພາກັນສູດມົນ. ຊາວປາແລສ
ໄຕນ໌ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບເອົາມາດຕະການ ໂດຍຖືວ່າເປັນການໝິ່ນປະໝາດຕໍ່
ຊາວມຸສລີມ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບວ່າໃຜຄວບຄຸມສະຖານ
ທີ່ ທີ່ຍັງມີການຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວ.
ໃນວັນທີ 21 ກໍລະກົດຜ່ານມາ ມີຊາວໜຸ່ມປາແລສໄຕນ໌ສາມຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນ
ການປະທະກັນ ກັບກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພອິສຣາແອລ ຫລັງຈາກການສູດມົນ
ຕອນທ່ຽງ. ຕໍ່ມາມາໃນຄືນວັນນັ້ນ ຊາວໜຸ່ມປາແລສໄຕນ໌ອີກຄົນນຶ່ງກໍໄດ້ແທງຕາຍ ໂດຍສະມາຊິກຄອບຄົວອິສຣາແອລສາມຄົນ ທີ່ເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນເຂດຝັ່ງຕາ
ເວັນຕົກຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດນ ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າເປັນການຕອບໂຕ້.
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