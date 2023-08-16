ທູດພິເສດດ້ານການສຶກສາທົ່ວໂລກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ສານອາຍາສາກົນຄວນສືບສວນ ແລະດຳເນີນຄະດີກັບພວກຕາລີບານ ສຳລັບການປະຕິເສດສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງ ຊາວອັຟການິສຖານ.
"ຄວາມຄິດເຫັນທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປະຕິເສດການສຶກສາຂອງເດັກຍິງຊາວອັຟການິສຖານ ແລະການຈ້າງງານຂອງແມ່ຍິງຊາວອັຟການິສຖານ ແມ່ນການຈໍາແນກທາງເພດ, ເຊິ່ງຄວນຖືວ່າເປັນອາຊະຍາກໍາຕໍ່ມະນຸດຊາດ, ແລະຄວນຈະຖືກດໍາເນີນຄະດີໂດຍສານອາຍາສາກົນ," ທູດພິເສດ ກໍດອນ ບຣາວນ໌ (Gordon Brown) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນການສະຫຼຸບຫຍໍ້ຜ່ານທາງວິດີໂອ.
ທ່ານ ບຣາວ (Brown), ຜູ້ທີ່ເຄີຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດແຕ່ປີ 2007-2010, ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການໃນວັນຄົບຮອບສອງປີທີ່ຕາລີບານ (Taliban) ເຂົ້າຍຶດອຳນາດ ໃນອັຟການິສຖານ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານກໍາລັງຕິດຕໍ່ກັບສານອາຍາສາກົນ ແລະໄດ້ສົ່ງຄວາມຄິດເຫັນທາງດ້ານກົດຫມາຍ ໄປໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສານແລ້ວ. ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສານທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນເຮັກ (Hague) ສືບສວນ ແລະ ດຳເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.