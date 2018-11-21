ທູດພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານມາຕິນ ກຣິບຟິດສ໌ ໄດ້ເດີນທາງໄປ
ຢ້ຽມຢາມປະເທດເຢເມນທີ່ປະສົບກັບໄພສົງຄາມ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອກະກຽມເປີດ
ການເຈລະຈາສັນຕິພາບຫຼັງຈາກການສູ້ລົບກັນຮອບໃໝ່ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນທີ່ເມືອງ
ທ່າໂຮໄດດາ.
ທ່ານກຣິບຟິດສ໌ ມີໝາຍກຳນົດທີ່ຈະພົບປະກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮູຕີ ທີ່ເປັນພັນທະມິດ
ກັບອີຣ່ານຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງຊານາອາ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ພວກ
ເຂົາເຈົ້າ ແລະລັດຖະບານເຢເມນທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເລີ້ມ
ເຈລະຈາກັນທີ່ປະເທດສະວີເດັນ ພາຍໃນທ້າຍປີນີ້.
ເມື່ອໄວໆມານີ້ ທັງສອງຝ່າຍຕ່າງກໍໄດ້ສະແດງຄວາມສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ການດຳເນີນ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານກຣິບຟິດສ໌ ແຕ່ການລະເບີດຂຶ້ນຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ລຸນ
ຫຼັງທີ່ໄດ້ມີຄວາມສະຫງົບມາຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ ພາໃຫ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ການເຈລະຈາພັງທະລາຍລົງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຂອງເຢເມນ ໄດ້ກ່າວຫາພວກຮູຕີໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ວ່າ ຍິງໂຈມ
ຕີຕໍ່ພາກຕາເວັນອອກ ຂອງເມືອງໂຮໄດດາ. ກອງກຳລັງທີ່ສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານ
ແມ່ນໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນແລະເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນຂອງກຳລັງປະສົມ ທີ່ນຳພາໂດຍຊາອຸດີ
ກໍທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານເຢເມນ ໄດ້ກ່າວຫາພວກຮູຕີ ຍິງຈະຫຼວດເຂົ້າໃສ່ດິນແດນ ຂອງ
ຊາອຸດີ ໂດຍກ່າວວ່າ ຈະຫຼວດດັ່ງກ່າວຍິງໄປບໍ່ເຖິງເປົ້າໝາຍ ແລ້ວກໍຕົກລົງໃສ່ເຢເມນ.
ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ອັງກິດ ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດໄດ້ນຳຮ່າງຍັດຕິອອກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງສະພາດັ່ງກ່າວເພື່ອ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງໃນເຢເມນ, ຍຸຕິການໂຈມຕີຕໍ່ເຂດທີ່ມີພົນລະເຮືອນອາໄສຢູ່
ແລະບໍ່ໃຫ້ກີດກັນການສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າໄປໃນເມືອງໂຮໄດດາ.
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