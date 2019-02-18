ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຢເມນ ແລະພວກກະບົດຮູຕີ ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນຂັ້ນຕອນທີ 1 ຂອງການ
ຖອນກຳລັງຄືນຮ່ວມກັນຈາກໂຕເມືອງໂຮເດດາຣ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ບັນດານັກເຈລະຈາສະ
ຫະປະຊາຊາດໄດ້ປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ໂດຍປາດສະຈາກລາຍລະອຽດໃດໆຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະປະຊາຊາດ
ເອີ້ນວ່າເປັນຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສຳຄັນ.
ການຢຸດຍິງໄດ້ມີຢູ່ທົ່ວໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຍິງລົບກວນຢູ່ຈຳນວນນຶ່ງກໍຕາມ.
ພາຍໃຕ້ຂັ້ນຕອນທີ 1 ກຳລັງທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຖອນອອກຈາກ ບັນດາທ່າເຮືອໂຮເດ
ດາຣ ຊາລີຟ ແລະຣັສ ອິຊຊາ.
ບັນດານັກເຈລະຈາສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ເຫັນພ້ອມທາງ
ຫລັກການສໍາລັບຂັ້ນຕອນທີ 2 ທີ່ຈະສົ່ງພວກນັກລົບທັງໝົດກັບຄືນໄປ ຢູ່ໃນລັດ
ໂຮເດດາຣ.
ທ່າເຮືອໂຮເດດາຣ ໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງພວກກະບົດ ເປັນຈຸດທາງ
ເຂົ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ສຳລັບຄວາມຕ້ອງການອາຫານ ຢາປົວພະຍາດ ແລະການຊ່ວຍ
ເຫຼືອອື່ນໆແກ່ຄວາມໂຫຍຫີວ ແລະພົນລະເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມທໍລະມານ. ການສູ້
ລົບຢູ່ໃນເມືອງ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເຂົ້າອອກໄດ້ ເຮັດໃຫ້ເກືອບເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ສຳລັບ
ບັນດາພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ ຂົນເຄື່ອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ນຳໄປສູ່ບັນ
ດາຜູ້ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຢເມນ ໄດ້ກ່າວຫາອີຣ່ານ ວ່າປະກອບອາວຸດໃຫ້ແກ່ພວກກະບົດ
ຜ່ານທ່າເຮືອ ຊຶ່ງເປັນການກ່າວຫາທີ່ອີຣ່ານໄດ້ປະຕິເສດ.
ພວກກະບົດຮູຕີໄດ້ຍຶດເອົານະຄອນຫຼວງຊານາ ຂອງເຢເມນ ເມື່ອສີ່ປີກ່ອນ. ຊາອຸດີ
ອາຣາເບຍ ທີ່ນຳພາແນວໂຮມໂຈມຕີທາງອາກາດ ແນໃສ່ພວກກະບົດ ໄດ້ສັງຫານ
ຫຼາຍພັນຄົນ ແລະກວດລ້າງພົນລະເຮືອນທັງໝົດຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານໄກ້ຄຽງ.
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